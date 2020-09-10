https://ria.ru/20200910/konkurs-1576998836.html

Джентльмены предпочитают стендап — как юмор помогает бизнесу

Миф о том, что бизнесмены — исключительно серьезные люди, далекие от комедии, разрушили в технопарке "Анкудиновка" Нижнего Новгорода. Уже второй год в городе... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:01

2020-09-10T08:01

2020-09-10T10:28

стартап

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Миф о том, что бизнесмены — исключительно серьезные люди, далекие от комедии, разрушили в технопарке "Анкудиновка" Нижнего Новгорода. Уже второй год в городе проходит конкурс, совмещающий бизнес и юмор.По его словам, в определенный момент стало понятно, что бизнес-сообществу не хватает события, которое могло бы стать своего рода путеводным маяком для нижегородского бизнеса, чтобы люди смогли встретиться и обсудить дела в неформальной обстановке, послушать наиболее интересные кейсы, посвященные проблемам ведения бизнеса, и разобрать их на практике, получить обратную связь от экспертов."Мы хотим сделать это мероприятие регулярным, постоянно совершенствуем форматы, экспериментируем с подачей и жанровым своеобразием", — отметил Радаев. Организаторы стремятся дать возможность региональным предпринимателям не только интересно и нестандартно рассказать о бизнесе и попавшихся на пути "граблях" (отсюда такое название проекта), но и прокачать навыки публичных выступлений. Это чрезвычайно важно для такой деятельности, подчеркнул директор управляющей компании технопарка."Мы ожидаем, что конкурс поможет как начинающим, так и опытным предпринимателям научиться ярко и доходчиво рассказывать о своих проектах, став своеобразной уникальной площадкой для самопрезентации интересных региональных бизнесов. Поскольку стартаперам часто приходится выступать перед инвесторами, они могут здесь отточить свои навыки публичной речи и работы с залом", — отметил он. Для подготовки выступлений технопарк "Анкудиновка" предоставляет профессионального комедианта, который помогает участникам сделать рассказы максимально смешными. При этом, если участники хотят воспользоваться услугами бизнес-тренеров, психологов и так далее, организаторы не возражают. "В любом случае каждый из них в обязательном порядке получает обратную связь по своему проекту от крупных городских предпринимателей, которые являются экспертами и будут находиться в жюри", — добавил он.Одна из непосредственных целей конкурса — создание крепкого и устойчивого бизнес-сообщества единомышленников, отметили организаторы. "У нас есть информация, что многие участники иногда общаются друг с другом, а некоторым из них удалось получить новые перспективные для себя заказы", — отметил директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка". Конкурс пройдет уже во второй раз. В прошлом году участники выступали при полном зале и собрали хорошие отзывы как зрителей, так и членов жюри. Из уст победителейПобедитель прошлого года Илья Котов признался, что у него было определенное преимущество перед конкурентами: "Я уже четвертую книгу готовлю к публикации, поэтому писать какие-то смешные вещи умею. Кроме того, тогда только вернулся из Китая, где было очень интересно — можно было даже ничего не выдумывать".Однако предпринимателю пришлось преодолевать страх публичных выступлений.При этом бизнесмен не рассматривал никакого другого варианта, кроме первого места. "Если я участвую, то всегда за победу — я максималист. У меня комплекс победителя. Я очень сильно бы расстроился, если бы проиграл", — сказал Илья Котов.Роман Улитин, получивший приз зрительских симпатий, сразу выделил этот конкурс из множества. "Я привык видеть разные мероприятия для предпринимателей, но то, что надо было выступать в формате стендапа, — это меня покорило", — отметил он.По его мнению, очень интересно и символично само название — "Свои грабли".Бизнесмен поделился, что готовиться к выступлению было довольно просто: "Это связано с моим характером и отношением к жизни — стараюсь на все смотреть с улыбкой, поэтому все, что мне потребовалось, — вспомнить, что было хотя бы за последний год, и написать текст. А редакторы помогли упаковать шутки и правильно расставить акценты, поэтому выступление получилось достаточно легким и приятным".Конкурс Роман воспринял как возможность не только проявить таланты, но и заявить о своем деле. Как оказалось, это действительно так: буквально через неделю после выступления он заключил с одной из компаний крупный контракт.Еще есть шанс стать попасть на мероприятие — заявки принимают до 14 сентября, но из-за повышенного интереса потенциальных участников сроки могут быть передвинуты. Победитель имеет возможность получить ценные призы от организаторов на общую сумму 200 тысяч рублей. А 12 ноября любой, кому интересна эта тема или такой жанр комедии, может посетить конкурс."У нас открыта регистрация не только для участников, но и для слушателей: любой желающий, неравнодушный к современным тенденциям развития предпринимательства в Нижегородской области, будь то начинающие предприниматели, студенты, может быть, просто те, кому интересен жанр стендапа, имеют возможность прийти на конкурс абсолютно бесплатно", — заключил Тимур Радаев.

https://ria.ru/20200802/1575213664.html

https://ria.ru/20200203/1564120191.html

https://ria.ru/20200815/1575785793.html

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нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стартап, нижегородская область, хорошие новости, нижний новгород