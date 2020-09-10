https://ria.ru/20200910/klyuev-1577021536.html

В Сети появились кадры со съемок последнего сезона "Ворониных" с Клюевым

Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в Instagram кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера Бориса... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:45

2020-09-10T10:45

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в <a href="https://www.instagram.com/p/CE6Ko7eI8NX/" target="_blank">Instagram</a> кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>.Видео, по его словам, сделано в последний день экспедиции в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, где снимали сериал.На кадрах можно увидеть актеров, в том числе Бориса Клюева, которые стоят на берегу моря. На одной из записей объявляют об окончании съемок экспедиции. Некоторые из актеров плачут.Народный артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре — там он работал с 1969 года. Борис Клюев сыграл большое количество ролей как в театре, так и в кино. В сериале "Воронины" он сыграл Николая Петровича Воронина.

https://ria.ru/20200908/pokhorony-1576939563.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, борис клюев, сочи