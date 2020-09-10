https://ria.ru/20200910/klyuev-1577021536.html
В Сети появились кадры со съемок последнего сезона "Ворониных" с Клюевым
Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в Instagram кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера Бориса... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:45
2020-09-10T10:45
2020-09-10T10:45
культура
россия
шоу-бизнес
борис клюев
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604513_0:309:2973:1981_1400x0_80_0_0_e1c9ec3d0f17e091eea96ecc101c05e2.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в <a href="https://www.instagram.com/p/CE6Ko7eI8NX/" target="_blank">Instagram</a> кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>.Видео, по его словам, сделано в последний день экспедиции в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, где снимали сериал.На кадрах можно увидеть актеров, в том числе Бориса Клюева, которые стоят на берегу моря. На одной из записей объявляют об окончании съемок экспедиции. Некоторые из актеров плачут.Народный артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре — там он работал с 1969 года. Борис Клюев сыграл большое количество ролей как в театре, так и в кино. В сериале "Воронины" он сыграл Николая Петровича Воронина.
https://ria.ru/20200908/pokhorony-1576939563.html
россия
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576604513_135:129:2694:2048_1400x0_80_0_0_eca17f9dea258c1d0517d765f361d93f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, борис клюев, сочи