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В Сети появились кадры со съемок последнего сезона "Ворониных" с Клюевым
Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в Instagram кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера Бориса... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:45
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культура
россия
шоу-бизнес
борис клюев
сочи
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в <a href="https://www.instagram.com/p/CE6Ko7eI8NX/" target="_blank">Instagram</a> кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>.Видео, по его словам, сделано в последний день экспедиции в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, где снимали сериал.На кадрах можно увидеть актеров, в том числе Бориса Клюева, которые стоят на берегу моря. На одной из записей объявляют об окончании съемок экспедиции. Некоторые из актеров плачут.Народный артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре — там он работал с 1969 года. Борис Клюев сыграл большое количество ролей как в театре, так и в кино. В сериале "Воронины" он сыграл Николая Петровича Воронина.
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россия
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россия, шоу-бизнес, борис клюев, сочи

В Сети появились кадры со съемок последнего сезона "Ворониных" с Клюевым

10:45 10.09.2020
3031
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Борис Клюев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Режиссер, продюсер и актер Александр Жигалкин показал в Instagram кадры со съемок финального, по его мнению, сезона сериала "Воронины" с участием актера Бориса Клюева.
Видео, по его словам, сделано в последний день экспедиции в Сочи, где снимали сериал.
На кадрах можно увидеть актеров, в том числе Бориса Клюева, которые стоят на берегу моря. На одной из записей объявляют об окончании съемок экспедиции. Некоторые из актеров плачут.
Народный артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года мужчина боролся с онкологическим заболеванием. Прощание прошло 4 сентября в Малом театре — там он работал с 1969 года. Борис Клюев сыграл большое количество ролей как в театре, так и в кино.
В сериале "Воронины" он сыграл Николая Петровича Воронина.
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:02Культура
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КультураРоссияШоу-бизнесБорис КлюевСочи
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