https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html

Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:05

2020-09-10T12:05

2020-09-10T14:01

космос

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_0:40:3000:1728_1400x0_80_0_0_6064993337a40f2f958c03a78c4447c5.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт <a href="https://spacenews.com/" target="_blank">SpaceNews</a>.Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов назвала его NORAD ID 46395.Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.В издании также отметили, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> не обнародовал никаких подробностей о природе объекта.

https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html

kotofej Ну всё, трындец америке...))) 26

8

космос

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, китай, сша