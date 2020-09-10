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https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:05
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космос
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт <a href="https://spacenews.com/" target="_blank">SpaceNews</a>.Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов назвала его NORAD ID 46395.Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.В издании также отметили, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> не обнародовал никаких подробностей о природе объекта.
https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html
Ну всё, трындец америке...)))
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космос
китай
сша
РИА Новости
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космос, китай, сша

Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект

12:05 10.09.2020 (обновлено: 14:01 10.09.2020)
7165
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews.
Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов назвала его NORAD ID 46395.
Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.
В издании также отметили, что Китай не обнародовал никаких подробностей о природе объекта.
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
8 сентября, 12:46Россия-Китай: Главное
Китай бросил новый вызов США в освоении космоса
6079251818
Обсудить 8
КосмосКитайСША
Популярные комментарии
Ну всё, трындец америке...)))
10 сентября, 12:21
kkotofej
11130200
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