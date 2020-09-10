https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:05
2020-09-10T12:05
2020-09-10T14:01
космос
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт <a href="https://spacenews.com/" target="_blank">SpaceNews</a>.Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов назвала его NORAD ID 46395.Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.В издании также отметили, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> не обнародовал никаких подробностей о природе объекта.
https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html
kotofej
Ну всё, трындец америке...)))
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космос
китай
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, китай, сша