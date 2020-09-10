https://ria.ru/20200910/khakery-1577065299.html

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

Компания Microsoft обвинила хакеров из РФ, КНР и Ирана в кибератаках против работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T22:04

2020-09-10T22:04

2020-09-10T22:33

президентские выборы в сша - 2020

россия

дональд трамп

microsoft corporation

джо байден

китай

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> обвинила хакеров из РФ, КНР и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в кибератаках против работников предвыборных штабов президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его соперника на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>."В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена", - говорится в сообщении компании.В частности, группе под условным названием "Стронций", действующей предположительно из России, Microsoft приписывает атаки более чем на 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов.Группе "Цирконий" из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> компания приписывает атаки на известных людей, связанных с выборами и с предвыборным штабом Джо Байдена. Также компания заявляет, что группа "Фосфор", действуя из Ирана, нападает на личные аккаунты, связанные с президентским штабом Трампа.Большинство атак были остановлены средствами безопасности, встроенными в продукты Microsoft, заявляет компания.В частности, относительно группы "Стронций" Microsoft утверждает, что она тождественна группе, которую спецпрокурор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> обвинил во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Группа, по данным Microsoft, пытается украсть логины и пароли "для сбора разведданных". В частности, атаки "Стронция" направлены на неправительственные организации, такие как Германский фонд Маршалла в США, консультантов Республиканской и Демократической партий, партийных организаций в США на общенациональном уровне и на уровне штатов, а также политических партий в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Кроме того, "Стронцию" приписывают нападения на коммерческие организации в таких областях, как развлечения, отели, производство, финансовые услуги и сфера безопасности.Для того, чтобы скрыть свою деятельность, "Стронций" использует постоянно меняющиеся IP-адреса, многие связанные с программой-анонимайзером Tor, и в целом использует продвинутую инфраструктуру, заявляет Microsoft.Китайским хакерам из "Циркония" фирма приписывает тысячи атак с марта по сентябрь текущего года, из которых около 150 успешных. Речь идет об атаках на людей, связанных с предвыборными штабами в США, а также на университетских профессоров и деятелей неправительственного <a href="http://ria.ru/organization_Atlanticheskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Атлантического совета</a> и Стимсоновского центра, связанных с внешней политикой. Наконец, предположительно иранской группе "Фосфор" приписывают нападения на предвыборные штабы, а также безуспешные попытки украсть логины людей, работающих в администрации Дональда Трампа.В заключение Microsoft заявляет о необходимости выделить дополнительные федеральные средства США, чтобы обеспечить безопасность выборов.

https://ria.ru/20200830/vybory-1576480380.html

https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html

https://ria.ru/20200812/1575657728.html

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россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, microsoft corporation, джо байден, китай, иран, сша, в мире