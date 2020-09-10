Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена
22:04 10.09.2020 (обновлено: 22:33 10.09.2020)
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Компания Microsoft обвинила хакеров из РФ, КНР и Ирана в кибератаках против работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.
"В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена", - говорится в сообщении компании.
В частности, группе под условным названием "Стронций", действующей предположительно из России, Microsoft приписывает атаки более чем на 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов.
Группе "Цирконий" из Китая компания приписывает атаки на известных людей, связанных с выборами и с предвыборным штабом Джо Байдена. Также компания заявляет, что группа "Фосфор", действуя из Ирана, нападает на личные аккаунты, связанные с президентским штабом Трампа.
Большинство атак были остановлены средствами безопасности, встроенными в продукты Microsoft, заявляет компания.
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В частности, относительно группы "Стронций" Microsoft утверждает, что она тождественна группе, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Группа, по данным Microsoft, пытается украсть логины и пароли "для сбора разведданных". В частности, атаки "Стронция" направлены на неправительственные организации, такие как Германский фонд Маршалла в США, консультантов Республиканской и Демократической партий, партийных организаций в США на общенациональном уровне и на уровне штатов, а также политических партий в Великобритании. Кроме того, "Стронцию" приписывают нападения на коммерческие организации в таких областях, как развлечения, отели, производство, финансовые услуги и сфера безопасности.
Для того, чтобы скрыть свою деятельность, "Стронций" использует постоянно меняющиеся IP-адреса, многие связанные с программой-анонимайзером Tor, и в целом использует продвинутую инфраструктуру, заявляет Microsoft.
Китайским хакерам из "Циркония" фирма приписывает тысячи атак с марта по сентябрь текущего года, из которых около 150 успешных. Речь идет об атаках на людей, связанных с предвыборными штабами в США, а также на университетских профессоров и деятелей неправительственного Атлантического совета и Стимсоновского центра, связанных с внешней политикой. Наконец, предположительно иранской группе "Фосфор" приписывают нападения на предвыборные штабы, а также безуспешные попытки украсть логины людей, работающих в администрации Дональда Трампа.
В заключение Microsoft заявляет о необходимости выделить дополнительные федеральные средства США, чтобы обеспечить безопасность выборов.
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