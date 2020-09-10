https://ria.ru/20200910/khakery-1577016916.html
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
Американская корпорация Microsoft считает, что российские хакеры атаковали фирму, которая консультирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:46
2020-09-10T08:46
2020-09-10T10:04
президентские выборы в сша - 2020
россия
microsoft corporation
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Американская корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> считает, что российские хакеры атаковали фирму, которая консультирует кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. Об этом сообщило <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.Недавно Microsoft уведомила консалтинговую компанию SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с демократами, о том, что в последние два месяца на нее нападали "поддерживаемые государством российские хакеры", рассказали источники. Уточняется, что целью атаки якобы был персонал.Один из собеседников подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось. "Они (SKDKnickerbocker. — Прим. ред.) хорошо защищены, поэтому не было бреши", — пояснил он.Как утверждают источники, хакерские атаки, в частности, включили в себя фишинг — метод, в ходе которого предпринимается попытка обманом заставить пользователей раскрыть пароли.Ранее сообщалось, что специальный комитет сената США по разведке пришел к выводу, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> давал указание попытаться взломать сети Демократической партии в 2016 году.В 2018-м Минюст США в рамках расследования спецпрокурором <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Робертом Мюллером</a> возможного вмешательства России в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сети Демпартии.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
https://ria.ru/20200725/1574852583.html
https://ria.ru/20190323/1552028936.html
11
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, microsoft corporation, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Американская корпорация Microsoft
считает, что российские хакеры атаковали фирму, которая консультирует кандидата в президенты США
от Демократической партии Джо Байдена
. Об этом сообщило Рейтер
со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Недавно Microsoft уведомила консалтинговую компанию SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с демократами, о том, что в последние два месяца на нее нападали "поддерживаемые государством российские хакеры", рассказали источники. Уточняется, что целью атаки якобы был персонал.
Один из собеседников подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось. "Они (SKDKnickerbocker. — Прим. ред.) хорошо защищены, поэтому не было бреши", — пояснил он.
Как утверждают источники, хакерские атаки, в частности, включили в себя фишинг — метод, в ходе которого предпринимается попытка обманом заставить пользователей раскрыть пароли.
Ранее сообщалось, что специальный комитет сената США по разведке пришел к выводу, что президент России Владимир Путин
давал указание попытаться взломать сети Демократической партии в 2016 году.
В 2018-м Минюст США в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером
возможного вмешательства России в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сети Демпартии.
Президент США Дональд Трамп
неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина
, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.