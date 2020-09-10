https://ria.ru/20200910/istrebitel-1577021787.html

Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель

Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:48

2020-09-10T10:48

2020-09-10T11:19

воздушно-космические силы россии

ввс сша

f-35

невада

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже.Снимки выложил на своей странице в фейсбуке ветеран <u><a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/">ВВС США</a></u> и художник Шон Хемптон<strong>. </strong>Он уточнил, что разработку такого дизайна самолета у него заказали военные.Следует отметить, что для достоверности на крыльях самолета нарисовали даже красные звезды, как на авиации ВКС России.Американские истребители маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе "Неллис" в штате Невада. Они играют роль противника в ходе учебных боев, в основном — российских и китайских самолетов.

Раиса Бушева Скорее всего для провокации,собьют какой нибудь пассажирский самолёт...от них можно ждать только подлянку! 264

Ольга Занкова к войне готовятся 184

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невада

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-35, невада, в мире