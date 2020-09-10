https://ria.ru/20200910/istrebitel-1577021787.html
Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель
Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:48
2020-09-10T10:48
2020-09-10T11:19
воздушно-космические силы россии
ввс сша
f-35
невада
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже.Снимки выложил на своей странице в фейсбуке ветеран <u><a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/">ВВС США</a></u> и художник Шон Хемптон<strong>. </strong>Он уточнил, что разработку такого дизайна самолета у него заказали военные.Следует отметить, что для достоверности на крыльях самолета нарисовали даже красные звезды, как на авиации ВКС России.Американские истребители маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе "Неллис" в штате Невада. Они играют роль противника в ходе учебных боев, в основном — российских и китайских самолетов.
Раиса Бушева
Скорее всего для провокации,собьют какой нибудь пассажирский самолёт...от них можно ждать только подлянку!
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Ольга Занкова
к войне готовятся
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невада
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-35, невада, в мире