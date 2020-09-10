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Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель
Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:48
2020-09-10T11:19
воздушно-космические силы россии
ввс сша
f-35
невада
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже.Снимки выложил на своей странице в фейсбуке ветеран <u><a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/">ВВС США</a></u> и художник Шон Хемптон<strong>. </strong>Он уточнил, что разработку такого дизайна самолета у него заказали военные.Следует отметить, что для достоверности на крыльях самолета нарисовали даже красные звезды, как на авиации ВКС России.Американские истребители маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе "Неллис" в штате Невада. Они играют роль противника в ходе учебных боев, в основном — российских и китайских самолетов.
Скорее всего для провокации,собьют какой нибудь пассажирский самолёт...от них можно ждать только подлянку!
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воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-35, невада, в мире

Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель

10:48 10.09.2020 (обновлено: 11:19 10.09.2020)
78871
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже.
Снимки выложил на своей странице в фейсбуке ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон. Он уточнил, что разработку такого дизайна самолета у него заказали военные.
Следует отметить, что для достоверности на крыльях самолета нарисовали даже красные звезды, как на авиации ВКС России.
Американские истребители маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе "Неллис" в штате Невада. Они играют роль противника в ходе учебных боев, в основном — российских и китайских самолетов.
333392210276250
Обсудить 31
Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАF-35НевадаВ мире
Популярные комментарии
Скорее всего для провокации,собьют какой нибудь пассажирский самолёт...от них можно ждать только подлянку!
10 сентября, 11:21
Раиса БушеваРаиса Бушева
24623409
к войне готовятся
10 сентября, 10:56
О Ольга Занкова
153441175
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