https://ria.ru/20200910/ispaniya-1577053183.html

Испанский курорт рассчитывает заменить британцев российскими туристами

Руководство курорта Бенидорм планирует, что британских туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, сообщает The Sun. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:32

2020-09-10T18:32

2020-09-10T18:33

туризм

россия

туризм

туристы

новости - туризм

великобритания

турция

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149457/99/1494579914_0:207:3872:2385_1400x0_80_0_0_9937559c3c31a42d4a94eac346d14571.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Руководство курорта Бенидорм планирует, что британских туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12622015/benidorm-brits-holiday-russians/" target="_blank">сообщает</a> The Sun. Великобритания исключила Испанию из списка безопасных стран после всплеска там случаев заболевания коронавирусом. Турпоездки туда запрещены, а путешественникам после возвращения предстоит двухнедельный карантин.Россияне исчезли с испанских пляжей 27 марта, когда в результате пандемии были закрыты границы Российской Федерации и приостановлены коммерческие рейсы. Но, по словам туристических властей курорта, возвращение российских туристов неминуемо.В местном совете напомнили, что "конкурирующие направления, такие как Турция, уже начали принимать гостей из России". "Поэтому фонд Visit Benidorm Foundation возобновил рекламные акции на этом рынке", — добавил представитель руководства курорта.Бенидорм теперь будет позиционировать себя как топовое место отдыха на крупных российских мероприятиях, в том числе на теннисном Кубке Кремля, а Совет по туризму курорта ведет переговоры с туроператорами.

https://ria.ru/20200818/1575948651.html

россия

великобритания

турция

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, турция, испания