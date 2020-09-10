https://ria.ru/20200910/ispaniya-1577053183.html
Испанский курорт рассчитывает заменить британцев российскими туристами
Руководство курорта Бенидорм планирует, что британских туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, сообщает The Sun. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:32
2020-09-10T18:32
2020-09-10T18:33
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великобритания
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Руководство курорта Бенидорм планирует, что британских туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12622015/benidorm-brits-holiday-russians/" target="_blank">сообщает</a> The Sun. Великобритания исключила Испанию из списка безопасных стран после всплеска там случаев заболевания коронавирусом. Турпоездки туда запрещены, а путешественникам после возвращения предстоит двухнедельный карантин.Россияне исчезли с испанских пляжей 27 марта, когда в результате пандемии были закрыты границы Российской Федерации и приостановлены коммерческие рейсы. Но, по словам туристических властей курорта, возвращение российских туристов неминуемо.В местном совете напомнили, что "конкурирующие направления, такие как Турция, уже начали принимать гостей из России". "Поэтому фонд Visit Benidorm Foundation возобновил рекламные акции на этом рынке", — добавил представитель руководства курорта.Бенидорм теперь будет позиционировать себя как топовое место отдыха на крупных российских мероприятиях, в том числе на теннисном Кубке Кремля, а Совет по туризму курорта ведет переговоры с туроператорами.
https://ria.ru/20200818/1575948651.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, турция, испания
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Руководство курорта Бенидорм планирует, что британских туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, сообщает
The Sun.
Великобритания исключила Испанию из списка безопасных стран после всплеска там случаев заболевания коронавирусом. Турпоездки туда запрещены, а путешественникам после возвращения предстоит двухнедельный карантин.
Россияне исчезли с испанских пляжей 27 марта, когда в результате пандемии были закрыты границы Российской Федерации и приостановлены коммерческие рейсы. Но, по словам туристических властей курорта, возвращение российских туристов неминуемо.
В местном совете напомнили, что "конкурирующие направления, такие как Турция, уже начали принимать гостей из России". "Поэтому фонд Visit Benidorm Foundation возобновил рекламные акции на этом рынке", — добавил представитель руководства курорта.
Бенидорм теперь будет позиционировать себя как топовое место отдыха на крупных российских мероприятиях, в том числе на теннисном Кубке Кремля, а Совет по туризму курорта ведет переговоры с туроператорами.