"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области . Архивное фото
ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. ПАО "Полюс" до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в Бодайбинском районе, и она станет налоговым резидентом Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Дополнительное соглашение подписано в Иркутской области между правительством региона и золотодобывающей компанией ПАО "Полюс". Подписи под документом поставили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор компании Павел Грачев. Ранее о взаимодействии регионального правительства с компанией "Полюс" Кобзев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе телемоста, который состоялся 8 сентября.
"Руководитель области сообщил, что ПАО "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото" в Приангарье. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Подписанное соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам Кобзева, компания "Полюс", в частности, примет участие в модернизации транспортной инфраструктуры Бодайбинского района и строительстве местного аэропорта.
"Мы приступаем к строительству аэропорта с 2021 года. Более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для строительства и аэропорта и аэропортовой зоны. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний. А это в свою очередь будет способствовать снижению стоимости билетов", - сказал врио губернатора.
Отмечается также, что в рамках социально-экономического партнерства компанией "Полюс" в этом году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для больницы города Бодайбо. Кроме этого, в текущем году администрации Бодайбинского района компанией перечислено порядка 40 млн рублей на реализацию муниципальных проектов.
ПАО "Полюс" входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. В Иркутской области компания владеет 99 лицензиями на добычу золота.