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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200910/irkutsk-1577051518.html
"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области
ПАО "Полюс" до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в Бодайбинском районе, и она станет налоговым резидентом... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:52
2020-09-10T16:52
иркутская область
пао "полюс"
игорь кобзев
владимир путин
бодайбо
бодайбинский район
иркутская область
экономика
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<strong>ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_PAO_Poljus/" target="_blank" data-auto="true">ПАО "Полюс"</a> до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в <a href="http://ria.ru/location_Bodajjbinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бодайбинском районе</a>, и она станет налоговым резидентом <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Дополнительное соглашение подписано в Иркутской области между правительством региона и золотодобывающей компанией ПАО "Полюс". Подписи под документом поставили врио губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> и генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Grachev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Грачев</a>. Ранее о взаимодействии регионального правительства с компанией "Полюс" Кобзев рассказал президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в ходе телемоста, который состоялся 8 сентября.Подписанное соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам Кобзева, компания "Полюс", в частности, примет участие в модернизации транспортной инфраструктуры Бодайбинского района и строительстве местного аэропорта.Отмечается также, что в рамках социально-экономического партнерства компанией "Полюс" в этом году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для больницы города <a href="http://ria.ru/location_Bodajjbo/" target="_blank" data-auto="true">Бодайбо</a>. Кроме этого, в текущем году администрации Бодайбинского района компанией перечислено порядка 40 млн рублей на реализацию муниципальных проектов.ПАО "Полюс" входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. В Иркутской области компания владеет 99 лицензиями на добычу золота.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577042551.html
https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576883534.html
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пао "полюс", игорь кобзев, владимир путин, бодайбо, бодайбинский район, иркутская область, экономика

"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области

16:52 10.09.2020
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© Фото : ПАО "Полюс"Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : ПАО "Полюс"
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области . Архивное фото
ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. ПАО "Полюс" до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в Бодайбинском районе, и она станет налоговым резидентом Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Дополнительное соглашение подписано в Иркутской области между правительством региона и золотодобывающей компанией ПАО "Полюс". Подписи под документом поставили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор компании Павел Грачев. Ранее о взаимодействии регионального правительства с компанией "Полюс" Кобзев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе телемоста, который состоялся 8 сентября.
"Руководитель области сообщил, что ПАО "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото" в Приангарье. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Подписанное соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам Кобзева, компания "Полюс", в частности, примет участие в модернизации транспортной инфраструктуры Бодайбинского района и строительстве местного аэропорта.
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"Мы приступаем к строительству аэропорта с 2021 года. Более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для строительства и аэропорта и аэропортовой зоны. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний. А это в свою очередь будет способствовать снижению стоимости билетов", - сказал врио губернатора.
Отмечается также, что в рамках социально-экономического партнерства компанией "Полюс" в этом году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для больницы города Бодайбо. Кроме этого, в текущем году администрации Бодайбинского района компанией перечислено порядка 40 млн рублей на реализацию муниципальных проектов.
ПАО "Полюс" входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. В Иркутской области компания владеет 99 лицензиями на добычу золота.
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Иркутская областьПАО "Полюс"Игорь КобзевВладимир ПутинБодайбоБодайбинский районИркутская областьЭкономика
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