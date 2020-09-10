https://ria.ru/20200910/irkutsk-1577051518.html

"Дочка" Полюса станет налоговым резидентом Иркутской области

ПАО "Полюс" до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в Бодайбинском районе, и она станет налоговым резидентом... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:52

2020-09-10T16:52

2020-09-10T16:52

иркутская область

пао "полюс"

игорь кобзев

владимир путин

бодайбо

бодайбинский район

иркутская область

экономика

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<strong>ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_PAO_Poljus/" target="_blank" data-auto="true">ПАО "Полюс"</a> до конца 2020 года перерегистрирует дочернюю компанию "СЛ Золото", добывающую золото в <a href="http://ria.ru/location_Bodajjbinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бодайбинском районе</a>, и она станет налоговым резидентом <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Дополнительное соглашение подписано в Иркутской области между правительством региона и золотодобывающей компанией ПАО "Полюс". Подписи под документом поставили врио губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> и генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Grachev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Грачев</a>. Ранее о взаимодействии регионального правительства с компанией "Полюс" Кобзев рассказал президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в ходе телемоста, который состоялся 8 сентября.Подписанное соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам Кобзева, компания "Полюс", в частности, примет участие в модернизации транспортной инфраструктуры Бодайбинского района и строительстве местного аэропорта.Отмечается также, что в рамках социально-экономического партнерства компанией "Полюс" в этом году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для больницы города <a href="http://ria.ru/location_Bodajjbo/" target="_blank" data-auto="true">Бодайбо</a>. Кроме этого, в текущем году администрации Бодайбинского района компанией перечислено порядка 40 млн рублей на реализацию муниципальных проектов.ПАО "Полюс" входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. В Иркутской области компания владеет 99 лицензиями на добычу золота.

https://ria.ru/20200910/vybory-1577042551.html

https://ria.ru/20200907/bashkiriya-1576883534.html

бодайбо

бодайбинский район

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пао "полюс", игорь кобзев, владимир путин, бодайбо, бодайбинский район, иркутская область, экономика