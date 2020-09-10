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https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577064565.html
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова посла Украины в Минске Игоря Кизима об обеспокоенности "интеграцией" России и Белоруссии, отметив, что... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:15
2020-09-10T22:43
россия
игорь кизим
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> прокомментировал слова посла Украины в Минске <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> об обеспокоенности "интеграцией" России и Белоруссии, отметив, что Россия не должна отчитываться о взаимодействии со своими союзниками.Ранее МИД Украины отзывал Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позднее посол вернулся в Минск. В четверг появилось его интервью, в котором Кизим высказывает мнение, что сближение России и Белоруссии уже началось и, "как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит"."С каких это пор мы должны перед кем-то отчитываться о взаимодействии со своими союзниками. В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях", — сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> показали, "кто друг, а кто пакостит исподтишка". По мнению депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> отозвала посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и осудила действующую белорусскую власть, чтобы понравиться "еврохозяевам".
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576656456.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html
Кизяк такое брякнул из-за того, что его обшмонали, как закладчика, при въезде в РБ. Понять можно.
13
Думаю пример РБ показал Украине путь выхода из кризиса, он очень простой и понятный возродить связь с Россией и выгнать янки из страны...
13
4
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
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россия, игорь кизим, белоруссия, украина, в мире

Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии

21:15 10.09.2020 (обновлено: 22:43 10.09.2020)
2671
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова посла Украины в Минске Игоря Кизима об обеспокоенности "интеграцией" России и Белоруссии, отметив, что Россия не должна отчитываться о взаимодействии со своими союзниками.
Ранее МИД Украины отзывал Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позднее посол вернулся в Минск. В четверг появилось его интервью, в котором Кизим высказывает мнение, что сближение России и Белоруссии уже началось и, "как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит".
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"С каких это пор мы должны перед кем-то отчитываться о взаимодействии со своими союзниками. В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях", — сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что события в Белоруссии показали, "кто друг, а кто пакостит исподтишка". По мнению депутата ГД, Украина отозвала посла из Минска и осудила действующую белорусскую власть, чтобы понравиться "еврохозяевам".
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Обсудить 4
РоссияИгорь КизимБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кизяк такое брякнул из-за того, что его обшмонали, как закладчика, при въезде в РБ. Понять можно.
10 сентября, 21:19
Александр АникинАлександр Аникин
740002
Думаю пример РБ показал Украине путь выхода из кризиса, он очень простой и понятный возродить связь с Россией и выгнать янки из страны...
10 сентября, 21:30
Alex GroshAlex Grosh
1210000
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