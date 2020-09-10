https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577064565.html

Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова посла Украины в Минске Игоря Кизима об обеспокоенности "интеграцией" России и Белоруссии, отметив, что... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T21:15

2020-09-10T21:15

2020-09-10T22:43

россия

игорь кизим

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> прокомментировал слова посла Украины в Минске <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> об обеспокоенности "интеграцией" России и Белоруссии, отметив, что Россия не должна отчитываться о взаимодействии со своими союзниками.Ранее МИД Украины отзывал Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позднее посол вернулся в Минск. В четверг появилось его интервью, в котором Кизим высказывает мнение, что сближение России и Белоруссии уже началось и, "как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит"."С каких это пор мы должны перед кем-то отчитываться о взаимодействии со своими союзниками. В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях", — сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> показали, "кто друг, а кто пакостит исподтишка". По мнению депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> отозвала посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и осудила действующую белорусскую власть, чтобы понравиться "еврохозяевам".

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576656456.html

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html

Александр Аникин Кизяк такое брякнул из-за того, что его обшмонали, как закладчика, при въезде в РБ. Понять можно. 13

Alex Grosh Думаю пример РБ показал Украине путь выхода из кризиса, он очень простой и понятный возродить связь с Россией и выгнать янки из страны... 13

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россия

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь кизим, белоруссия, украина, в мире