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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:38
2020-09-10T16:22
протесты в белоруссии
игорь кизим
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Минске <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кизим</a> выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии.По его словам, сближение двух стран уже началось. "И, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит", — сказал он в интервью сайту "<a href="https://hromadske.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Громадское ТВ</a>".По словам Кизима, ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной. "А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы", — добавил посол.На прошлой неделе глава украинского МИД <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что любое ослабление суверенитета Белоруссии и укрепление там позиций России опасно для Киева. Кроме того, Кулеба призывал к проведению в Белоруссии новых президентских выборов, поскольку избирательный процесс "имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам". В Минске это расценили как попытку вмешаться во внутренние дела Белоруссии и предостерегли Киев от подобных шагов.С 9 августа по всей Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались сразу же после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, а Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала силовики подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Как отмечал президент России Владимир Путин на фоне событий в Белоруссии, Россия готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в республике будет развиваться мирным путем.Он также сообщил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, его задействуют в случае необходимости. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко и что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576980575.html
Интеграция России и Белоруссии неизбежна.
300
Вы к статье фото за какой год приклеили, за 1990?? 3 и 4 белорусов очень хорошо знаю, "что такое хорошо и что такое РФ")
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белоруссия
украина
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игорь кизим, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, украина, в мире

Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии

14:38 10.09.2020 (обновлено: 16:22 10.09.2020)
80975
© AP Photo / Sergei GritsМужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии.
По его словам, сближение двух стран уже началось. "И, я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит", — сказал он в интервью сайту "Громадское ТВ".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:24Протесты в Белоруссии
На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
По словам Кизима, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной. "А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы", — добавил посол.
На прошлой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что любое ослабление суверенитета Белоруссии и укрепление там позиций России опасно для Киева. Кроме того, Кулеба призывал к проведению в Белоруссии новых президентских выборов, поскольку избирательный процесс "имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам". В Минске это расценили как попытку вмешаться во внутренние дела Белоруссии и предостерегли Киев от подобных шагов.
С 9 августа по всей Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались сразу же после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, а Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала силовики подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Как отмечал президент России Владимир Путин на фоне событий в Белоруссии, Россия готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и исходит из того, что ситуация в республике будет развиваться мирным путем.
Он также сообщил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, его задействуют в случае необходимости. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко и что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой.
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116509561740
Обсудить 168
Протесты в БелоруссииИгорь КизимДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Интеграция России и Белоруссии неизбежна.
10 сентября, 15:18
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280601112
Вы к статье фото за какой год приклеили, за 1990?? 3 и 4 белорусов очень хорошо знаю, "что такое хорошо и что такое РФ")
10 сентября, 14:41
Дмитрий ПушковДмитрий Пушков
1550110259
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