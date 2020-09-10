https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html

В семейных центрах Москвы учат быть взрослым не только по паспорту

Причиной конфликтов в семье и даже разводов может быть нежелание одного из супругов взрослеть и брать на себя ответственность. Это явление психологи называют... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:01

2020-09-10T08:01

2020-09-10T10:22

психология

хорошие новости

хорошие новости

департамент социальной защиты населения г. москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Причиной конфликтов в семье и даже разводов может быть нежелание одного из супругов взрослеть и брать на себя ответственность. Это явление психологи называют инфантильностью. Почему взрослые по паспорту люди остаются детьми, как это влияет на их жизнь и взаимоотношения и как улучшить ситуацию, рассказала специалист семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Валерия Чубова.Инфантильность может быть вызвана разными причинами, например гиперопекой родителей в детстве, недостаточным воспитанием чувства ответственности, желанием одного из партнеров брать на себя главную роль в отношениях, которое провоцирует детское поведение другого.Психолог рассказала, что, несмотря на серьезность проблемы, выход из нее есть. Увидеть ошибки в отношениях и исправить их помогают специалисты семейных центров Москвы. Так, в службу медиации с просьбой помочь ему решить семейный конфликт обратился москвич Владислав, отношения с женой у которого после рождения ребенка разладились и в конце концов окончились разводом. При этом супруга была против общения Владислава с дочкой, хотя он любит девочку и хотел бы видеться с ней.После тщательного разбора ситуации Владислава стало понятно, что основной причиной раздора стало то, что взрослый мужчина все еще оставался ребенком. Несмотря на то что Владислав работал и финансово обеспечивал семью, во всех остальных семейных делах, таких как воспитание ребенка, быт и хозяйственные трудности, он абсолютно не принимал никакого участия. Дома он в наушниках слушал музыку и играл в компьютерные игры.В семейном центре Владиславу предложили пройти курс индивидуальных консультаций с психологом. Постепенно его отношение к себе и к ситуации стало меняться. Владислав понял и признал проблему, перестал психологически давить на бывшую супругу, снова полностью обеспечивает ее и дочь. Отношения в семье стали налаживаться.Если в вашей семье сложилась похожая ситуация, не доводите дело до конфликта. Своевременно обращайтесь в службу медиации <a href="https://msc.moscow/mediation/">семейного центра</a>. Опытные психологи помогут вам разобраться на семейных или индивидуальных консультациях.

https://ria.ru/20200908/muzykoterapiya-1576897583.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы, москва