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https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html
В семейных центрах Москвы учат быть взрослым не только по паспорту
Причиной конфликтов в семье и даже разводов может быть нежелание одного из супругов взрослеть и брать на себя ответственность. Это явление психологи называют... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:01
2020-09-10T10:22
психология
хорошие новости
хорошие новости
департамент социальной защиты населения г. москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Причиной конфликтов в семье и даже разводов может быть нежелание одного из супругов взрослеть и брать на себя ответственность. Это явление психологи называют инфантильностью. Почему взрослые по паспорту люди остаются детьми, как это влияет на их жизнь и взаимоотношения и как улучшить ситуацию, рассказала специалист семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Валерия Чубова.Инфантильность может быть вызвана разными причинами, например гиперопекой родителей в детстве, недостаточным воспитанием чувства ответственности, желанием одного из партнеров брать на себя главную роль в отношениях, которое провоцирует детское поведение другого.Психолог рассказала, что, несмотря на серьезность проблемы, выход из нее есть. Увидеть ошибки в отношениях и исправить их помогают специалисты семейных центров Москвы. Так, в службу медиации с просьбой помочь ему решить семейный конфликт обратился москвич Владислав, отношения с женой у которого после рождения ребенка разладились и в конце концов окончились разводом. При этом супруга была против общения Владислава с дочкой, хотя он любит девочку и хотел бы видеться с ней.После тщательного разбора ситуации Владислава стало понятно, что основной причиной раздора стало то, что взрослый мужчина все еще оставался ребенком. Несмотря на то что Владислав работал и финансово обеспечивал семью, во всех остальных семейных делах, таких как воспитание ребенка, быт и хозяйственные трудности, он абсолютно не принимал никакого участия. Дома он в наушниках слушал музыку и играл в компьютерные игры.В семейном центре Владиславу предложили пройти курс индивидуальных консультаций с психологом. Постепенно его отношение к себе и к ситуации стало меняться. Владислав понял и признал проблему, перестал психологически давить на бывшую супругу, снова полностью обеспечивает ее и дочь. Отношения в семье стали налаживаться.Если в вашей семье сложилась похожая ситуация, не доводите дело до конфликта. Своевременно обращайтесь в службу медиации <a href="https://msc.moscow/mediation/">семейного центра</a>. Опытные психологи помогут вам разобраться на семейных или индивидуальных консультациях.
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РИА Новости
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психология, хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы, москва

В семейных центрах Москвы учат быть взрослым не только по паспорту

08:01 10.09.2020 (обновлено: 10:22 10.09.2020)
1619
CC0 / / Молодая семья во время прогулки
Молодая семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
CC0 / /
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Причиной конфликтов в семье и даже разводов может быть нежелание одного из супругов взрослеть и брать на себя ответственность. Это явление психологи называют инфантильностью. Почему взрослые по паспорту люди остаются детьми, как это влияет на их жизнь и взаимоотношения и как улучшить ситуацию, рассказала специалист семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Валерия Чубова.
Инфантильность может быть вызвана разными причинами, например гиперопекой родителей в детстве, недостаточным воспитанием чувства ответственности, желанием одного из партнеров брать на себя главную роль в отношениях, которое провоцирует детское поведение другого.
Психолог рассказала, что, несмотря на серьезность проблемы, выход из нее есть. Увидеть ошибки в отношениях и исправить их помогают специалисты семейных центров Москвы. Так, в службу медиации с просьбой помочь ему решить семейный конфликт обратился москвич Владислав, отношения с женой у которого после рождения ребенка разладились и в конце концов окончились разводом. При этом супруга была против общения Владислава с дочкой, хотя он любит девочку и хотел бы видеться с ней.
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После тщательного разбора ситуации Владислава стало понятно, что основной причиной раздора стало то, что взрослый мужчина все еще оставался ребенком. Несмотря на то что Владислав работал и финансово обеспечивал семью, во всех остальных семейных делах, таких как воспитание ребенка, быт и хозяйственные трудности, он абсолютно не принимал никакого участия. Дома он в наушниках слушал музыку и играл в компьютерные игры.
В семейном центре Владиславу предложили пройти курс индивидуальных консультаций с психологом. Постепенно его отношение к себе и к ситуации стало меняться. Владислав понял и признал проблему, перестал психологически давить на бывшую супругу, снова полностью обеспечивает ее и дочь. Отношения в семье стали налаживаться.

"Стать взрослым никогда не поздно. Самое главное — взять ответственность за все, что происходит в твоей жизни, на себя, а не искать виновных и не бояться принимать решения", отметила психолог.

Если в вашей семье сложилась похожая ситуация, не доводите дело до конфликта. Своевременно обращайтесь в службу медиации семейного центра. Опытные психологи помогут вам разобраться на семейных или индивидуальных консультациях.
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Хорошие новостиПсихологияХорошие новостиДепартамент социальной защиты населения г. МосквыМосква
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