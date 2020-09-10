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https://ria.ru/20200910/ikra-1577022053.html
Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры
Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:54
2020-09-10T12:00
виктория абрамченко
дальний восток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.При этом <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Абрамченко</a> отметила, что жители <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают. Она выступила за необходимость "внимательно проработать и ввести" ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах "якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов".Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a>, Россельхознадзора и <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a>.
https://ria.ru/20191003/1559387418.html
Наконец-то! Уже не лезет
17
Этот законопроект обращен к теневому рынку, продажи икры. На нем незаконным способом огромные деньги делают. Не понимаю, в комментах реально недогоняющие люди сидят?
14
46
дальний восток
РИА Новости
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виктория абрамченко, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

10:54 10.09.2020 (обновлено: 12:00 10.09.2020)
5042
© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
3 октября 2019, 11:01
Россельхознадзор изъял на московской базе тонну незаконной красной икры

"Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений — установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов", — говорится в сообщении.

При этом Абрамченко отметила, что жители Дальнего Востока, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают. Она выступила за необходимость "внимательно проработать и ввести" ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах "якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов".
Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.
Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.
По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.
331520640
Обсудить 46
Виктория АбрамченкоДальний ВостокФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
Популярные комментарии
Наконец-то! Уже не лезет
10 сентября, 11:41
LAPIN KULTALAPIN KULTA
2130101
Этот законопроект обращен к теневому рынку, продажи икры. На нем незаконным способом огромные деньги делают. Не понимаю, в комментах реально недогоняющие люди сидят?
10 сентября, 11:55
DKDen KL
500009
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