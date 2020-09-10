Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры
10:54 10.09.2020 (обновлено: 12:00 10.09.2020)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.
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"Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений — установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов", — говорится в сообщении.
При этом Абрамченко отметила, что жители Дальнего Востока, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают. Она выступила за необходимость "внимательно проработать и ввести" ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах "якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов".
Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.
Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.
По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.