https://ria.ru/20200910/ikra-1577022053.html

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:54

2020-09-10T10:54

2020-09-10T12:00

виктория абрамченко

дальний восток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Правительство России изучит возможность установления требования, согласно которому граждане не вправе перевозить с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.На заседании рассматривались вопросы, связанные с оборотом икры и особо ценных видов рыб. Также участники обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.При этом <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Абрамченко</a> отметила, что жители <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, которые везут икру в качестве гостинца родственникам в центральную часть России, не пострадают. Она выступила за необходимость "внимательно проработать и ввести" ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах "якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов".Такое предложение, как поясняется, направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a>, среднегодовой объем перевозки икры самолетами достигает двух тысяч тонн.Участники отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a>, Россельхознадзора и <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a>.

https://ria.ru/20191003/1559387418.html

LAPIN KULTA Наконец-то! Уже не лезет 17

Den KL Этот законопроект обращен к теневому рынку, продажи икры. На нем незаконным способом огромные деньги делают. Не понимаю, в комментах реально недогоняющие люди сидят? 14

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дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика