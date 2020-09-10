https://ria.ru/20200910/huawei-1577023810.html

Персональный тренер на запястье: умные часы помогут оставаться в форме

С 10 сентября в России по предзаказу будут доступны новые смарт-часы HUAWEI WATCH FIT, а их открытая продажа начнется 18 сентября. Часы предназначены для... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:27

2020-09-10T11:27

2020-09-10T12:39

россия

huawei technologies

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>С 10 сентября в России по предзаказу будут доступны новые смарт-часы HUAWEI WATCH FIT, а их открытая продажа начнется 18 сентября. Часы предназначены для тренировок и активного образа жизни. Их отличительные особенности — флагманский набор характеристик, удобный дизайн и доступная цена. Премьера часов будет глобальной и станет одним из главных событий ежегодной конференции разработчиков HDC (Huawei Developer Conference).Сначала разминка — потом тренировка Жизнь — это движение, а новые смарт-часы помогут сделать свою активность полезной для здоровья. HUAWEI WATCH FIT без преувеличения можно назвать персональным тренером. Смарт-часы оснащены всем необходимым для полноценных занятий спортом. Любая тренировка начинается с разминки — новинка от <a href="https://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd" target="_blank">HUAWEI</a> предоставляет такую возможность в 12 анимированных режимах. Занятия не вызовут затруднений даже у людей, далеких от спорта. Прямо на экране смарт-часов можно увидеть более 40 простых упражнений, которые удобно выполнять в любом месте — дома, на прогулке, в офисе.Также умное устройство проследит за тем, чтобы владелец не засиживался на одном месте. Если активность недостаточна, часы предложат трехминутную разминку.После этого при желании можно будет приступить к полноценной тренировке. Для нее в HUAWEI WATCH FIT есть около 100 режимов. Чтобы ничто не отвлекало от занятий, часы выполнены в облегченном прямоугольном корпусе и имеют тактильно приятный сменный ремешок.Пока вы тренируетесь, работают умные датчики — они фиксируют пульс, количество сожженных калорий, длительность тренировки и другие важные показатели. Затем все данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, и пользователь получает динамику своего прогресса. WATCH FIT первыми из смарт-часов HUAWEI получили мотивирующие уведомления и выдают своему владельцу "награды" за успехи. Если пользователь достигнет нового уровня тренировки или отличится еще каким-либо образом, он получит от устройства поощрительный значок. Мелочь, а приятно.Точные измерения для идеального здоровьяФункция мониторинга физической активности в смарт-часах — привычное дело. Однако технологии HUAWEI WATCH FIT отличаются повышенной точностью — следствие пятилетнего опыта компании в сфере подобных разработок.В новой модели к мониторингу пульса, оценке качества сна и измерению уровня стресса прибавилась функция измерения уровня кислорода в крови (SpO<sub>2</sub>), с помощью которой можно следить за работой легких.Мониторинг качества сна использует технологию HUAWEI TruSleep. Когда вы отдыхаете, устройство измеряет ключевые характеристики — пульс, качество дыхания, количество пробуждений, длительность различных фаз сна — и сравнивает полученные данные с нормой. Если какой-то из показателей не соответствует норме, часы подскажут, как исправить ситуацию. При этом мониторить сон (то есть спать с часами на руке) достаточно всего два раза в неделю.Быстрая подзарядка и стильный дизайнЕще одно удобство новых часов — технология быстрой подзарядки. Всего за пять минут они заряжаются на весь день. А на полном заряде (зарядка в течение 65 минут) HUAWEI WATCH FIT способны работать до десяти дней.Кроме мониторинга физических показателей и подсказок виртуального тренера, смарт-часы служат помощником в обычной жизни: принимают уведомления, управляют музыкой и камерой на смартфоне, сообщают о входящем звонке или о задаче в календаре, помогают вовремя проснуться.Новые смарт-часы отличаются не только современной "начинкой", но и стильным дизайном. У них ультратонкий корпус с закругленными гранями, его ширина 30 миллиметров, толщина всего 10,7 миллиметров и вес 21 грамм. При этом HD-дисплей достаточно большой. За счет ультратонкого безеля экран занимает 70 процентов площади передней поверхности. Автоматическая настройка яркости в зависимости от освещения обеспечивает дополнительный комфорт для глаз.Пользователям доступна коллекция из более чем 130 дизайнерских циферблатов в разном стиле. Кроме того, владелец смарт-часов может использовать для циферблата личное фото и вывести на главный экран только те данные, которые ему особенно важны. Несмотря на флагманский набор характеристик и современный дизайн, часы будут представлены по вполне доступной цене. Стоимость спортивных смарт-часов составит 8 490 рублей.В дополнение к умным часам в России появятся беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro — они отличаются от прошлой версии активным шумоподавлением и более емким аккумулятором с автономной работой до 24 часов.

https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html

https://ria.ru/20200608/1572624422.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, гаджеты, технологии