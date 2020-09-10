https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html

Huawei запустит собственную операционную систему в 2021 году

Китайская компания Huawei с 2021 года будет выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, созданной на фоне торговых ограничений со... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:15

2020-09-10T11:15

2020-09-10T11:28

технологии

google android

huawei technologies

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Китайская компания <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> с 2021 года будет выпускать смартфоны на собственной операционной системе Harmony 2.0, созданной на фоне торговых ограничений со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава компании Ричард Ю.По его словам, компания намерена сделать полностью открытую операционную систему для разработчиков приложений и сервисов.Huawei представила новую версию своей ОС - Harmony 2.0, которая может работать помимо смартфона, планшета и ПК на других интеллектуальных устройствах, таких как умные часы, колонки в автомобильные системы.Компания Huawei в августе 2019 года представила собственную операционную систему Harmony OS, которая, по словам Ричарда Ю, может прийти на смену <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.

https://ria.ru/20200910/vkontakte-1577021458.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, huawei technologies, сша, экономика