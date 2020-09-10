Huawei запустит собственную операционную систему в 2021 году
11:15 10.09.2020 (обновлено: 11:28 10.09.2020)
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© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei
© Фото : предоставлено Huawei
Смартфон Huawei. Архивное фото
"Со следующего года Harmony OS 2.0 уже распространится на все смартфоны. Она также существенно повысит мощность и эффективность наших мобильных устройств", - сказал он в рамках онлайн-конференции Huawei Developer Conference.
По его словам, компания намерена сделать полностью открытую операционную систему для разработчиков приложений и сервисов.
Huawei представила новую версию своей ОС - Harmony 2.0, которая может работать помимо смартфона, планшета и ПК на других интеллектуальных устройствах, таких как умные часы, колонки в автомобильные системы.
"Начиная с сегодняшнего дня Harmony OS становится открытой для устройств IoT с памятью 128 Кб - 128 Мб. К ним относятся смарт-тв, переносные устройства, автомобили и другие. В апреле 2021 года мы откроем код для устройств с памятью объёмом от 128 Мб до 4 Гб, а с октября 2021 года код будет открыт для устройств более 4 Гб", - добавил глава Huawei.
Компания Huawei в августе 2019 года представила собственную операционную систему Harmony OS, которая, по словам Ричарда Ю, может прийти на смену Android.