https://ria.ru/20200910/gripp-1577053694.html

В Москве привились от гриппа около 400 тысяч человек

Уже около 400 тысяч москвичей привились от гриппа, и делать это нужно сейчас, до наступления периода распространения сезонного заболевания, сообщила заместитель РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:20

2020-09-10T17:20

2020-09-10T17:38

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

грипп

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Уже около 400 тысяч <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">москвичей</a> привились от гриппа, и делать это нужно сейчас, до наступления периода распространения сезонного заболевания, сообщила заместитель мэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Сейчас у нас нет сезона гриппа, прививаться надо именно сейчас, потому что он пойдет ближе к концу октября-начале ноября... Мы видим, москвичи активно пользуются. На сегодняшний день уже около 400 тысяч привились от гриппа. Я надеюсь, мы выйдем на большие цифры", - сказала Ракова в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/privivka-1576989681.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье - общество, москва, грипп