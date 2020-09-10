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В Москве привились от гриппа около 400 тысяч человек
Уже около 400 тысяч москвичей привились от гриппа, и делать это нужно сейчас, до наступления периода распространения сезонного заболевания, сообщила заместитель РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:20
2020-09-10T17:38
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
грипп
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Уже около 400 тысяч <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">москвичей</a> привились от гриппа, и делать это нужно сейчас, до наступления периода распространения сезонного заболевания, сообщила заместитель мэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Сейчас у нас нет сезона гриппа, прививаться надо именно сейчас, потому что он пойдет ближе к концу октября-начале ноября... Мы видим, москвичи активно пользуются. На сегодняшний день уже около 400 тысяч привились от гриппа. Я надеюсь, мы выйдем на большие цифры", - сказала Ракова в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/privivka-1576989681.html
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анастасия ракова , здоровье - общество, москва, грипп

В Москве привились от гриппа около 400 тысяч человек

17:20 10.09.2020 (обновлено: 17:38 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уже около 400 тысяч москвичей привились от гриппа, и делать это нужно сейчас, до наступления периода распространения сезонного заболевания, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Сейчас у нас нет сезона гриппа, прививаться надо именно сейчас, потому что он пойдет ближе к концу октября-начале ноября... Мы видим, москвичи активно пользуются. На сегодняшний день уже около 400 тысяч привились от гриппа. Я надеюсь, мы выйдем на большие цифры", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации.
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Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваГрипп
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