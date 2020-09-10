https://ria.ru/20200910/gripp-1577028540.html
Правительство выделит дополнительные средства на закупку вакцин от гриппа
Правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:28
2020-09-10T12:28
2020-09-10T12:28
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576982125.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, грипп, общество