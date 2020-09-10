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Правительство выделит дополнительные средства на закупку вакцин от гриппа
Правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:28
2020-09-10T12:28
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576982125.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, грипп, общество

Правительство выделит дополнительные средства на закупку вакцин от гриппа

12:28 10.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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9 сентября, 13:18Распространение нового коронавируса
Названа смертельная опасность одновременного заболевания гриппом и COVID
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФГриппОбщество
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