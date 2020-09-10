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РИА Наука
https://ria.ru/20200910/gripp-1577024116.html
Ученые нашли вирус, способный остановить эпидемию гриппа в этом году
Американские ученые выяснили, что риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может блокировать вирус гриппа А. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:36
2020-09-10T12:59
риа наука
вирусы
биология
здоровье
йельский университет
грипп
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые выяснили, что риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может блокировать вирус гриппа А. Результаты исследования <a href="https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30114-2/fulltext#%20" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале The Lancet Microbe.Риновирусная инфекция — одна из разновидностей ОРВИ, самого распространенного сезонного заболевания. Чаще всего она проявляется в виде обычного насморка, который сохраняется от пяти дней до двух недель. В народе ее называют простудой.Проанализировав клинические данные и проведя эксперименты на культурах клеток, ученые из Медицинской школы <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> в Нью-Хейвене пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А. Явление интерференции вирусов, когда один патоген подавляет репродукцию другого, известно давно, но для этой пары возбудителей инфекций оно описано впервые.Поводом для исследования послужили сообщения о том, что во время пандемии 2009 года в некоторых европейских странах распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд.Авторы проанализировали результаты ПЦР-тестирования взрослых пациентов Йельской университетской больницы за три зимних сезона: 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 годов. Тестирование проводилось с помощью мультиплексной ПЦР-панели, разработанной в лаборатории больницы и детектирующей десять типов вирусов: риновирус, вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальные вирусы типа А и В, вирусы парагриппа 1, 2 и 3, человеческие метапневмовирусы и аденовирус.Для исследования отобрали 13 707 результатов. Вирус гриппа А и риновирус встречались в сопоставимых количествах: 922 и 982 соответственно, однако, к удивлению исследователей, оба вируса одновременно обнаружились только в 12 образцах.Ученые проверили механизм взаимодействия двух вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, полученных от здоровых доноров. Культуры инфицировали риновирусом HRV-01A, а через три дня — вирусом гриппа А штамма H1N1, подсвеченным флуоресцентным белком. Ответ клеток на инфекцию и репликацию вируса гриппа А в присутствии риновируса регистрировали с помощью ОТ-ПЦР и микроскопии.Как обнаружилось, через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал максимума. При этом активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А.В итоге в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, инфицированных только вирусом гриппа. Результаты эксперимента показали, что уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом такой же, как после обработки клеток интерфероном.Авторы заключают, что риновирусная инфекция блокирует распространение вируса гриппа А в клетках эпителия верхних дыхательных путей и это надо учитывать при назначении лечения и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. Они также считают, что пандемия гриппа H1N1 2009 года остановилась благодаря сезонной эпидемии риновирусной инфекции.
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576547748.html
https://ria.ru/20200630/1573662645.html
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Новости
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РИА Новости
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вирусы, биология, здоровье, йельский университет, грипп

Ученые нашли вирус, способный остановить эпидемию гриппа в этом году

11:36 10.09.2020 (обновлено: 12:59 10.09.2020)
3958
© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / Anna Subbotina
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может блокировать вирус гриппа А. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Microbe.
Риновирусная инфекция — одна из разновидностей ОРВИ, самого распространенного сезонного заболевания. Чаще всего она проявляется в виде обычного насморка, который сохраняется от пяти дней до двух недель. В народе ее называют простудой.
Проанализировав клинические данные и проведя эксперименты на культурах клеток, ученые из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А.
Явление интерференции вирусов, когда один патоген подавляет репродукцию другого, известно давно, но для этой пары возбудителей инфекций оно описано впервые.
Поводом для исследования послужили сообщения о том, что во время пандемии 2009 года в некоторых европейских странах распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд.
Авторы проанализировали результаты ПЦР-тестирования взрослых пациентов Йельской университетской больницы за три зимних сезона: 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 годов. Тестирование проводилось с помощью мультиплексной ПЦР-панели, разработанной в лаборатории больницы и детектирующей десять типов вирусов: риновирус, вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальные вирусы типа А и В, вирусы парагриппа 1, 2 и 3, человеческие метапневмовирусы и аденовирус.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:22РИА Наука
Ученые выяснили, почему вакцина от гриппа не всегда эффективна
Для исследования отобрали 13 707 результатов. Вирус гриппа А и риновирус встречались в сопоставимых количествах: 922 и 982 соответственно, однако, к удивлению исследователей, оба вируса одновременно обнаружились только в 12 образцах.
Ученые проверили механизм взаимодействия двух вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, полученных от здоровых доноров. Культуры инфицировали риновирусом HRV-01A, а через три дня — вирусом гриппа А штамма H1N1, подсвеченным флуоресцентным белком. Ответ клеток на инфекцию и репликацию вируса гриппа А в присутствии риновируса регистрировали с помощью ОТ-ПЦР и микроскопии.
Как обнаружилось, через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал максимума. При этом активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А.
В итоге в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, инфицированных только вирусом гриппа. Результаты эксперимента показали, что уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом такой же, как после обработки клеток интерфероном.
Авторы заключают, что риновирусная инфекция блокирует распространение вируса гриппа А в клетках эпителия верхних дыхательных путей и это надо учитывать при назначении лечения и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. Они также считают, что пандемия гриппа H1N1 2009 года остановилась благодаря сезонной эпидемии риновирусной инфекции.
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30 июня, 09:37
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РИА НаукавирусыбиологияЗдоровьеЙельский университетГрипп
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