https://ria.ru/20200910/granitsy-1577062386.html
Россия открывает границу с Южной Осетией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:03
2020-09-10T20:03
2020-09-10T21:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мишустин
татьяна голикова
россия
южная осетия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетией</a>, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.В четверг вице-премьер России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> провела заседание оперативного штаба."По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в ближайшие дни", — говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Степан Краснов
Её вообще не должно быть. Южная Осетия должна быть в РФ.
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россия
южная осетия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, татьяна голикова, россия, южная осетия, в мире