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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/granitsy-1577039936.html
В Кремле оценили возможность открытия международных границ
Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:35
2020-09-10T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
в мире
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", - добавил Песков.Он отметил, что сейчас, несмотря на экономические последствия, исходят из безопасности российских граждан, а в настоящее время ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, в мире

В Кремле оценили возможность открытия международных границ

14:35 10.09.2020 (обновлено: 14:41 10.09.2020)
1720
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В большинстве случаев, насколько я знаю, российская сторона была бы со многими странами готова возобновить авиасообщение, прямое сообщение, но какие-то страны пока сами не готовы и считают, что пока уровень заболевания коронавирусом в России превышает допустимые... нормы. Какие-то страны, с нашей точки зрения, находятся в группе риска", - сказал он в ходе общения с региональными журналистами.
"Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", - добавил Песков.
Он отметил, что сейчас, несмотря на экономические последствия, исходят из безопасности российских граждан, а в настоящее время ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:26Туризм
Названы причины открытия границ с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВ мире
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