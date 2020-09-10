В Кремле оценили возможность открытия международных границ
14:35 10.09.2020 (обновлено: 14:41 10.09.2020)
1720
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В большинстве случаев, насколько я знаю, российская сторона была бы со многими странами готова возобновить авиасообщение, прямое сообщение, но какие-то страны пока сами не готовы и считают, что пока уровень заболевания коронавирусом в России превышает допустимые... нормы. Какие-то страны, с нашей точки зрения, находятся в группе риска", - сказал он в ходе общения с региональными журналистами.
"Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", - добавил Песков.
Он отметил, что сейчас, несмотря на экономические последствия, исходят из безопасности российских граждан, а в настоящее время ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.
3 сентября, 15:26ТуризмНазваны причины открытия границ с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф