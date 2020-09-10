https://ria.ru/20200910/granitsy-1577039936.html

В Кремле оценили возможность открытия международных границ

Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:35

2020-09-10T14:35

2020-09-10T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

в мире

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Никто не заинтересован в заморозке ситуации с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между странами, но пандемия продолжает распространяться, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", - добавил Песков.Он отметил, что сейчас, несмотря на экономические последствия, исходят из безопасности российских граждан, а в настоящее время ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200903/granitsy-1576686166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, в мире