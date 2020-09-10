https://ria.ru/20200910/granitsy-1577023243.html

Пашинян предложил обсудить в ЕАЭС открытие границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что настало время обсудить в рамках Евразийского экономического союза вопрос... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:13

2020-09-10T11:13

2020-09-10T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евразийский экономический союз

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в четверг на заседании правительства, что настало время обсудить в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a> вопрос открытия границ для граждан интеграционного объединения."Пассажиропоток закрыт на всем пространстве <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, если говорить о РФ, то он, за некоторыми исключениями, закрыт почти со всеми странами… Но сейчас общая эпидемическая обстановка и ее понимание позволяют сделать этот вопрос предметом обсуждений в рамках ЕАЭС, попытаться понять, как и в какие графики мы сможем выйти их этой ситуации", - сказал Пашинян. По его словам, армянская сторона уже инициировала обсуждения в подобном формате.Он также выразил надежду, что в сентябре порядка 20 авиакомпаний возобновят регулярные рейсы в Армению. "Мы внесли изменения в карантинный режим. Иностранцы, прибывшие в Армению, могут на месте сдать тест на коронавирус и избежать 14-дневного карантина", - отметил Пашинян.Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_mger-grigoryan/" target="_blank" data-auto="true">Мгер Григорян</a> заявил на заседании, что <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> официально поднял в ЕАЭС вопрос об утверждении единых правил пассажироперевозок и сценария восстановления регулярных сообщений.По его мнению, если даже не удастся очень скоро восстановить регулярные перевозки, то возможно хотя бы согласовать стандарты.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, армения, в мире