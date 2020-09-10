https://ria.ru/20200910/granitsa-1577039059.html

Посол Украины пожаловался на досмотр при въезде в Белоруссию

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что при пересечении украинско-белорусской границы пограничники осматривали его личные вещи вопреки... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:30

2020-09-10T14:30

2020-09-10T14:30

игорь кизим

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кизим</a> заявил, что при пересечении украинско-белорусской границы пограничники осматривали его личные вещи вопреки дипломатической практике.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссией</a>. Позднее Кизим вернулся в Минск."Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике", - заявил Кизим в интервью, опубликованном в четверг на сайте "<a href="https://hromadske.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Громадское ТВ</a>".По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины.Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами. "Потеря доверия – это очень плохо. Это меня больше всего беспокоит как руководителя дипломатической службы. Считаю, что понадобится много времени, чтобы восстановить это доверие", - добавил Кизим.Ранее министр иностранных дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> "поставил на паузу" отношения с Минском. Кулеба также отметил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576656456.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кизим, белоруссия, украина, в мире