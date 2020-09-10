https://ria.ru/20200910/gossovet-1577032661.html

Песков: решений о перебазировании Госсовета в Петербург не принималось

Никаких решений о перебазировании Госсовета в Петербург пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:28

2020-09-10T13:28

2020-09-10T13:43

госдума рф

дмитрий песков

санкт-петербург

политика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Никаких решений о перебазировании Госсовета в Петербург пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Пока никаких решений на этот счет (перемещения Госсовета в Санкт-Петербург). Вы знаете, что когда Дума выходит с каникул, будет начата работа над законопроектом, (так как были) изменения в законодательство, которые будет необходимо внести по принятию поправок в конституцию, была изменена роль Госсовета, такого важного органа, поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о возможном переезде Госсовета в <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербург</a>.Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждается ли этот вопрос в Кремле или полностью исключен и возможно ли расширение полномочий Госсовета в связи с этим, Песков сказал: "Я не исключаю, что какие-то экспертные мнения на этот счет могут быть, в том числе и в Кремле"."Но никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока преждевременны эти разговоры", - сказал он.Осенью в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.

https://ria.ru/20200908/gossovet-1576909175.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, дмитрий песков, санкт-петербург, политика