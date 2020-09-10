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https://ria.ru/20200910/gossovet-1577032661.html
Песков: решений о перебазировании Госсовета в Петербург не принималось
Никаких решений о перебазировании Госсовета в Петербург пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:28
2020-09-10T13:43
госдума рф
дмитрий песков
санкт-петербург
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Никаких решений о перебазировании Госсовета в Петербург пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Пока никаких решений на этот счет (перемещения Госсовета в Санкт-Петербург). Вы знаете, что когда Дума выходит с каникул, будет начата работа над законопроектом, (так как были) изменения в законодательство, которые будет необходимо внести по принятию поправок в конституцию, была изменена роль Госсовета, такого важного органа, поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о возможном переезде Госсовета в <a href="https://ria.ru/location_Sankt_Peterburg" target="_blank">Петербург</a>.Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждается ли этот вопрос в Кремле или полностью исключен и возможно ли расширение полномочий Госсовета в связи с этим, Песков сказал: "Я не исключаю, что какие-то экспертные мнения на этот счет могут быть, в том числе и в Кремле"."Но никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока преждевременны эти разговоры", - сказал он.Осенью в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.
https://ria.ru/20200908/gossovet-1576909175.html
санкт-петербург
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госдума рф, дмитрий песков, санкт-петербург, политика

Песков: решений о перебазировании Госсовета в Петербург не принималось

13:28 10.09.2020 (обновлено: 13:43 10.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Никаких решений о перебазировании Госсовета в Петербург пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счет (перемещения Госсовета в Санкт-Петербург). Вы знаете, что когда Дума выходит с каникул, будет начата работа над законопроектом, (так как были) изменения в законодательство, которые будет необходимо внести по принятию поправок в конституцию, была изменена роль Госсовета, такого важного органа, поэтому пока мы не говорим ни о переезде в Санкт-Петербург, ни о выборе места", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о возможном переезде Госсовета в Петербург.
Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждается ли этот вопрос в Кремле или полностью исключен и возможно ли расширение полномочий Госсовета в связи с этим, Песков сказал: "Я не исключаю, что какие-то экспертные мнения на этот счет могут быть, в том числе и в Кремле".
"Но никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока преждевременны эти разговоры", - сказал он.
Осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 09:11
В Совфеде рассказали о полномочиях Госсовета
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Госдума РФДмитрий ПесковСанкт-ПетербургПолитика
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