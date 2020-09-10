https://ria.ru/20200910/gospitalizatsiya-1577065154.html

В Ростовской области госпитализировали четырех подростков после пожара

Четыре подростка были госпитализированы после пожара в казачьем кадетском техникуме в Ростовской области, из здания эвакуировали почти 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T21:56

2020-09-10T21:56

2020-09-10T21:56

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азов

ростовская область

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Четыре подростка были госпитализированы после пожара в казачьем кадетском техникуме в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, из здания эвакуировали почти 60 человек, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По информации ведомства, в четверг вечером на первом этаже техникума в <a href="http://ria.ru/location_Azov/" target="_blank" data-auto="true">Азове</a> возник пожар из-за короткого замыкания бойлера в подсобном помещении.По данным МЧС, возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра."Четыре ребёнка для проведения медосмотра отправлены в центральную городскую больницу, эвакуированы 59 человек (в том числе 54 ребёнка)", - сообщили в МЧС. Пострадавшим подросткам 16-17 лет.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html

россия

азов

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азов, ростовская область, происшествия