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В Ростовской области госпитализировали четырех подростков после пожара
Четыре подростка были госпитализированы после пожара в казачьем кадетском техникуме в Ростовской области, из здания эвакуировали почти 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:56
2020-09-10T21:56
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азов
ростовская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Четыре подростка были госпитализированы после пожара в казачьем кадетском техникуме в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, из здания эвакуировали почти 60 человек, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По информации ведомства, в четверг вечером на первом этаже техникума в <a href="http://ria.ru/location_Azov/" target="_blank" data-auto="true">Азове</a> возник пожар из-за короткого замыкания бойлера в подсобном помещении.По данным МЧС, возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра."Четыре ребёнка для проведения медосмотра отправлены в центральную городскую больницу, эвакуированы 59 человек (в том числе 54 ребёнка)", - сообщили в МЧС. Пострадавшим подросткам 16-17 лет.
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россия
азов
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азов, ростовская область, происшествия

В Ростовской области госпитализировали четырех подростков после пожара

21:56 10.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Четыре подростка были госпитализированы после пожара в казачьем кадетском техникуме в Ростовской области, из здания эвакуировали почти 60 человек, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в четверг вечером на первом этаже техникума в Азове возник пожар из-за короткого замыкания бойлера в подсобном помещении.
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По данным МЧС, возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра.
"Четыре ребёнка для проведения медосмотра отправлены в центральную городскую больницу, эвакуированы 59 человек (в том числе 54 ребёнка)", - сообщили в МЧС. Пострадавшим подросткам 16-17 лет.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзовРостовская областьПроисшествия
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