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Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини
Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериала "Кухня" Мария Горбань поделилась с подписчиками в Instagram... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:26
2020-09-10T12:26
мария горбань
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериала "Кухня" <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CE5yXwzpV6i/" target="_blank">Instagram</a> откровенным фото с отдыха на Мальдивах. На снимке Горбань позирует в ярком купальнике на фоне лазурного океана. Девушка распустила волосы и дополнила летний образ солнцезащитными очками. “И будем жить, жить каждый миг СЕЙЧАС! Ярко…” - подписала свой пост актриса. Поклонники восхитились смелым образом и изящной фигурой звезды.“Вы очень красивая”, - написала yu_dent.“Какая же у вас шикарная фигурка!” - отметила kulinchenkova.“Прекрасна как всегда, просто королева вдохновения”, - поделился rustem_murtazin_.“Смотрю и наслаждаюсь видами моря и красоткой Машей. Море позитива”, - прокомментировала casa5915.“Мария, Вы прекрасно выглядите!! Это только дефицит калорий и тренировки? Или что-то ещё?” - поинтересовалась sasha_nails72tmn.
https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html
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60
мария горбань, россия, шоу-бизнес

Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини

12:26 10.09.2020
7765
© Фото : страница Марии Горбань в InstagramМария Горбань на Мальдивах
Мария Горбань на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : страница Марии Горбань в Instagram
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериала "Кухня" Мария Горбань поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото с отдыха на Мальдивах.
На снимке Горбань позирует в ярком купальнике на фоне лазурного океана. Девушка распустила волосы и дополнила летний образ солнцезащитными очками. “И будем жить, жить каждый миг СЕЙЧАС! Ярко…” - подписала свой пост актриса.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:03
“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом
Поклонники восхитились смелым образом и изящной фигурой звезды.
“Вы очень красивая”, - написала yu_dent.
“Какая же у вас шикарная фигурка!” - отметила kulinchenkova.
“Прекрасна как всегда, просто королева вдохновения”, - поделился rustem_murtazin_.
“Смотрю и наслаждаюсь видами моря и красоткой Машей. Море позитива”, - прокомментировала casa5915.
“Мария, Вы прекрасно выглядите!! Это только дефицит калорий и тренировки? Или что-то ещё?” - поинтересовалась sasha_nails72tmn.
100009
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Мария ГорбаньРоссияШоу-бизнес
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