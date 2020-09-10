https://ria.ru/20200910/gorban-1577028264.html

Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини

Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериала "Кухня" Мария Горбань поделилась с подписчиками в Instagram... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:26

2020-09-10T12:26

2020-09-10T12:26

мария горбань

россия

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериала "Кухня" <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CE5yXwzpV6i/" target="_blank">Instagram</a> откровенным фото с отдыха на Мальдивах. На снимке Горбань позирует в ярком купальнике на фоне лазурного океана. Девушка распустила волосы и дополнила летний образ солнцезащитными очками. “И будем жить, жить каждый миг СЕЙЧАС! Ярко…” - подписала свой пост актриса. Поклонники восхитились смелым образом и изящной фигурой звезды.“Вы очень красивая”, - написала yu_dent.“Какая же у вас шикарная фигурка!” - отметила kulinchenkova.“Прекрасна как всегда, просто королева вдохновения”, - поделился rustem_murtazin_.“Смотрю и наслаждаюсь видами моря и красоткой Машей. Море позитива”, - прокомментировала casa5915.“Мария, Вы прекрасно выглядите!! Это только дефицит калорий и тренировки? Или что-то ещё?” - поинтересовалась sasha_nails72tmn.

https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, россия, шоу-бизнес