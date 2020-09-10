https://ria.ru/20200910/gaz-1577019252.html

В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в домах

Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:52

2020-09-10T09:52

2020-09-10T09:52

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петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Для повышения безопасности при использовании газа в быту принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отметил Бирюков.По его словам, в ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Специалисты столичного газового хозяйства проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.Он отметил, что внеплановая проверка проводится в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о датах и времени проведения проверки размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами."Просим москвичей отнестись с пониманием к проведению внеплановой проверки газового оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиру", - сказал Бирюков.При этом он предостерег жителей от допуска в квартиры лжегазовиков, и напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.

https://realty.ria.ru/20200810/1574707390.html

https://realty.ria.ru/20200826/gaz-1576325744.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, мосгаз, москва, общество