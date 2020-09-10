СК планирует отпустить из СИЗО одного из фигурантов по делу Фургала
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, который, по данным СМИ, пошел на сделку со следствием по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
"В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения Мистрюкову с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Чем аргументирует следствие свое ходатайство, пока неясно.
Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку с СК РФ, агентство не располагает. Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и там же заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
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