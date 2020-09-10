https://ria.ru/20200910/furgal-1577032258.html

СК планирует отпустить из СИЗО одного из фигурантов по делу Фургала

СК РФ попросил Басманный суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, который, по данным СМИ, пошел на сделку со следствием по делу... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:23

2020-09-10T13:23

2020-09-10T13:23

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> попросил Басманный суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, который, по данным СМИ, пошел на сделку со следствием по делу бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>.Чем аргументирует следствие свое ходатайство, пока неясно.Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку с СК РФ, агентство не располагает. Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и там же заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/furgal-1576684214.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия