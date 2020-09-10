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В Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками на 17 миллионов рублей
Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя города Балея в Забайкалье, перевозившего на своей машине более 3,5 килограммов химически чистого золота, добытого РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:58
2020-09-10T12:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
балей
китай
забайкальский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя города <a href="http://ria.ru/location_Balejj/" target="_blank" data-auto="true">Балея</a> в Забайкалье, перевозившего на своей машине более 3,5 килограммов химически чистого золота, добытого нелегальным способом, сообщает пресс-служба ведомства.В <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> отмечают, что с начала года в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабандного вывоза золота в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> к уголовной ответственности привлечены пять человек. В доход государства обращено около 16 килограммов золота на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200910/khischenie-1577017806.html
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балей
китай
забайкальский край
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балей, китай, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками на 17 миллионов рублей

12:58 10.09.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСпецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя города Балея в Забайкалье, перевозившего на своей машине более 3,5 килограммов химически чистого золота, добытого нелегальным способом, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно заключению эксперта, в изъятых пяти металлических слитках содержится более 3,5 кг химически чистого золота стоимостью 16,8 миллиона рублей. По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки драгоценного металла в отношении жителя Балея... возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
В ФСБ отмечают, что с начала года в Забайкальском крае за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабандного вывоза золота в КНР к уголовной ответственности привлечены пять человек. В доход государства обращено около 16 килограммов золота на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БалейКитайЗабайкальский крайПроисшествия
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