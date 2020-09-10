https://ria.ru/20200910/fsb-1577030592.html

В Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками на 17 миллионов рублей

Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя города Балея в Забайкалье, перевозившего на своей машине более 3,5 килограммов химически чистого золота, добытого РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:58

2020-09-10T12:58

2020-09-10T12:58

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

балей

китай

забайкальский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя города <a href="http://ria.ru/location_Balejj/" target="_blank" data-auto="true">Балея</a> в Забайкалье, перевозившего на своей машине более 3,5 килограммов химически чистого золота, добытого нелегальным способом, сообщает пресс-служба ведомства.В <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> отмечают, что с начала года в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабандного вывоза золота в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> к уголовной ответственности привлечены пять человек. В доход государства обращено около 16 килограммов золота на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200910/khischenie-1577017806.html

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балей

китай

забайкальский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балей, китай, забайкальский край, происшествия