В Италии погибла российская модель
12:38 10.09.2020 (обновлено: 14:00 10.09.2020)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На острове Сардиния в Италии погибла российская фотомодель Галина Федорова.
Об этом сообщила ее мать Татьяна в инстаграме.
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Дорогие друзья! Погибла моя дочь , 33 года, утонула в результате несчастного случая , большая волна , перевернулась лодка, на которой она была и доченька моя плыла , но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу только , если вы мне поможете. Она лежит и ждёт меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите , кто сколько может. Моя карта Сбербанка 2202 2009 9047 2613 . Моя благодарность всем откликнувшимся . #горе #прошупомогите#утонула #безутешноегорематери
Женщина рассказала, что из-за большой волны перевернулась лодка, в которой плыла девушка. Спастись ей не удалось.
Татьяна в своей публикации также поделилась историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.
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