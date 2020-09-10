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https://ria.ru/20200910/fotomodel-1577029342.html
В Италии погибла российская модель
На острове Сардиния в Италии погибла российская фотомодель Галина Федорова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:38
2020-09-10T14:00
сардиния
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На острове Сардиния в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> погибла российская фотомодель Галина Федорова.Об этом сообщила ее мать Татьяна в инстаграме.Женщина рассказала, что из-за большой волны перевернулась лодка, в которой плыла девушка. Спастись ей не удалось.Татьяна в своей публикации также поделилась историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.
https://ria.ru/20200623/1573333055.html
Ну, простите конечно, но туда ей и дорога. Из нищеты она выбралась... в Париж... а мать теперь деньги на билет у россиян выпрашивает. Что, совсем на мать забила, как до Парижа добралась?
98
Таких моделей пруд пруди. Зачем об этом писать, тем более никто, кроме нее самой, в смерти не виноват.
76
17
сардиния
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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сардиния, италия, в мире

В Италии погибла российская модель

12:38 10.09.2020 (обновлено: 14:00 10.09.2020)
98039
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Flickr / Luca Prioli
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На острове Сардиния в Италии погибла российская фотомодель Галина Федорова.
Об этом сообщила ее мать Татьяна в инстаграме.
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Дорогие друзья! Погибла моя дочь , 33 года, утонула в результате несчастного случая , большая волна , перевернулась лодка, на которой она была и доченька моя плыла , но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу только , если вы мне поможете. Она лежит и ждёт меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите , кто сколько может. Моя карта Сбербанка 2202 2009 9047 2613 . Моя благодарность всем откликнувшимся . #горе #прошупомогите#утонула #безутешноегорематери

Публикация от Татьяна (@tatianaf60)

Женщина рассказала, что из-за большой волны перевернулась лодка, в которой плыла девушка. Спастись ей не удалось.
Татьяна в своей публикации также поделилась историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.
Настя Тропицель - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 00:54
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
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Обсудить 17
СардинияИталияВ мире
Популярные комментарии
Ну, простите конечно, но туда ей и дорога. Из нищеты она выбралась... в Париж... а мать теперь деньги на билет у россиян выпрашивает. Что, совсем на мать забила, как до Парижа добралась?
10 сентября, 12:50
ПЧПавел Чурсин
71222318
Таких моделей пруд пруди. Зачем об этом писать, тем более никто, кроме нее самой, в смерти не виноват.
10 сентября, 13:18
ААнтивирус
61000015
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