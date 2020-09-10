https://ria.ru/20200910/fotomodel-1577029342.html

В Италии погибла российская модель

На острове Сардиния в Италии погибла российская фотомодель Галина Федорова. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:38

2020-09-10T12:38

2020-09-10T14:00

сардиния

италия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На острове Сардиния в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> погибла российская фотомодель Галина Федорова.Об этом сообщила ее мать Татьяна в инстаграме.Женщина рассказала, что из-за большой волны перевернулась лодка, в которой плыла девушка. Спастись ей не удалось.Татьяна в своей публикации также поделилась историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.

https://ria.ru/20200623/1573333055.html

Павел Чурсин Ну, простите конечно, но туда ей и дорога. Из нищеты она выбралась... в Париж... а мать теперь деньги на билет у россиян выпрашивает. Что, совсем на мать забила, как до Парижа добралась? 98

Антивирус Таких моделей пруд пруди. Зачем об этом писать, тем более никто, кроме нее самой, в смерти не виноват. 76

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сардиния

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардиния, италия, в мире