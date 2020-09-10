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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/feyki-1577029955.html
Совбез призвал немедленно опровергать фейки о препаратах от COVID-19
Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:48
2020-09-10T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
совет безопасности рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом, считают эксперты <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF/" target="_blank">Совета безопасности России</a>.Дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств выработаны межведомственной комиссией Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Комиссия рассмотрела вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в РФ контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, ввозимых на территорию России под видом легальных препаратов.В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера.Отдельное внимание также было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, реализуемых по государственным и муниципальным контрактам.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020717.html
Предлагаю считать за фейки любые неудобные вопросы...
10
2
россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, совет безопасности рф, общество

Совбез призвал немедленно опровергать фейки о препаратах от COVID-19

12:48 10.09.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом, считают эксперты Совета безопасности России.
Дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств выработаны межведомственной комиссией Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Комиссия рассмотрела вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в РФ контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, ввозимых на территорию России под видом легальных препаратов.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 10:32Распространение нового коронавируса
В России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом
В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера.
"В частности, отмечена необходимость незамедлительного реагирования на публично распространяемую недостоверную информацию, связанную с лекарственными средствами, применяемыми для профилактики и лечения заболеваний, вызванных эпидемией коронавируса, и ее опровержения, а также доведения до граждан официальных комментариев и экспертных оценок по данной тематике", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание также было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, реализуемых по государственным и муниципальным контрактам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
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16300013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСовет Безопасности РФОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю считать за фейки любые неудобные вопросы...
10 сентября, 12:53
ТЗТелепут Запут
720001
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