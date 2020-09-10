https://ria.ru/20200910/feyki-1577029955.html

Совбез призвал немедленно опровергать фейки о препаратах от COVID-19

Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:48

2020-09-10T12:48

2020-09-10T12:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

совет безопасности рф

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом, считают эксперты <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF/" target="_blank">Совета безопасности России</a>.Дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств выработаны межведомственной комиссией Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Комиссия рассмотрела вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в РФ контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, ввозимых на территорию России под видом легальных препаратов.В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера.Отдельное внимание также было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, реализуемых по государственным и муниципальным контрактам.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020717.html

Телепут Запут Предлагаю считать за фейки любые неудобные вопросы... 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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