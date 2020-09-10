Совбез призвал немедленно опровергать фейки о препаратах от COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Публично распространяемые недостоверные сведения о препаратах от коронавируса надо немедленно опровергать, это поможет бороться с лекарственным контрафактом, считают эксперты Совета безопасности России.
Дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарственных средств выработаны межведомственной комиссией Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Комиссия рассмотрела вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в РФ контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, ввозимых на территорию России под видом легальных препаратов.
В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера.
"В частности, отмечена необходимость незамедлительного реагирования на публично распространяемую недостоверную информацию, связанную с лекарственными средствами, применяемыми для профилактики и лечения заболеваний, вызванных эпидемией коронавируса, и ее опровержения, а также доведения до граждан официальных комментариев и экспертных оценок по данной тематике", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание также было уделено мерам противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, реализуемых по государственным и муниципальным контрактам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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