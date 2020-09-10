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Конец "украинского чуда": как так вышло
В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят закон, согласно... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:00
2020-09-10T08:01
германия
европа
украина
авторы
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В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят <a href="http://uwea.com.ua/ru/">закон</a>, согласно которому зеленый тариф выкупа электроэнергии у большинства недавно построенных солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15 и 7,5 процента соответственно. Но всех проблем это не решило, а отчасти добавило и новых. Предлагаем обсудить подробности.Напомним, что возобновляемая энергетика на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в последние пару лет стала развиваться очень интенсивно, мощности ВИЭ выросли кратно, а сейчас их объем составляет уже около восьми гигаватт. Не последнюю роль в этом сыграл и высокий тариф выкупа зеленой энергии, привлекающий как зарубежных, так и внутренних инвесторов в этот сектор. Проблема, однако, в том, что в результате цена выкупа зеленой энергии <a href="https://imgclf.112.ua/">оказывалась</a> в два-три раза больше, чем в европейских странах. Здесь, правда, помимо завышенных тарифов, есть и объективная причина: стоимость капитала и заемных средств для Украины заметно выше, чем для стран ЕС. А на длинных дистанциях этот фактор сильно влияет на себестоимость. Но от этого не легче. И, кстати, если в той же <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по факту именно население оплачивает дорогую зеленую энергию (тарифы для промышленности там намного ниже), то на Украине немецкие тарифы явно были бы неподъемны для населения, и это при более высокой себестоимости зеленой энергетики.Вроде бы все всем должно быть очевидно с самого начала. Но проблему поначалу предполагалось решать, смешивая дешевую энергию АЭС с дорогой возобновляемой энергией, — "а там разберемся". Разбираться же пришлось скоро. С ростом доли ВИЭ нагрузка на сектор все увеличивалась. По <a href="https://biz.liga.net/">данным</a> за май, на зеленую генерацию приходится восемь процентов вырабатываемой энергии, и при этом — 26 процентов денег энергорынка. Одновременно на Украине прошла и реформа электроэнергетики, сейчас расчет с генераторами ВИЭ ведет так называемый гарантированный поставщик, который пока <a href="https://elektrovesti.net/">расплатился</a> с владельцами зеленых станций всего на 28 процентов. И, кстати, еще один любопытный момент — за недоплаты по зеленому тарифу в новом законе теперь возложили ответственность непосредственно на бюджет, из которого могут быть целевые компенсации. Возможно, именно это решение стало компромиссным — на фоне того, что генераторы вообще не получали часть положенных выплат, теперь сделан компромисс: цена выкупа чуть уменьшена, но выплаты зато гарантированы.И вот вроде какое-то решение найдено. Однако сложности сохраняются. Во-первых, снижение тарифов для действующих станций на семь-пятнадцать процентов, по большому счету, мало что меняет. Но даже это решение грозит исками со стороны инвесторов, особенно иностранных: ведь речь идет о смене правил игры задним числом. Одновременно перед регуляторами стоит новая задача. Если еще недавно все мечтали увеличивать и увеличивать мощности ВИЭ, то теперь нужно срочно максимально снизить число новых вводимых станций. Ведь желающих хорошо заработать очень много, предварительные договоренности заключены еще на десять гигаватт.Причин тому как минимум две. Во-первых, чем больше новых станций, тем больше дополнительной ценовой нагрузки на энергорынок. Во-вторых, уже сейчас на определенных этапах возникает проблема избытка зеленой энергии, когда для сбалансированности энергосистемы приходится ограничивать прием зеленой энергии или отключать традиционные станции, работающие в базовом режиме.Чтобы минимизировать число новых вводов, для новых солнечных электростанций (в том числе строящихся), которые будут запущены в течение ближайших месяцев (точные даты зависят от мощности станций), тариф снижен сразу на 60 процентов! Впоследствии планируется переход к системе аукционов, где цена выкупа дополнительно будет ограничена сверху цифрой в девять евроцентов за киловатт-час (это в 1,6 раза меньше, чем нынешний тариф).Фактически сейчас задача-минимум — ограничить число ВИЭ-электростанций, запущенных по старым правилам. Но и когда будут введены аукционы, останутся нерешенными проблемы балансировки: в стране не хватает гибких источников энергии (газовые ТЭС или гидроаккумулирующие электростанции, используемые как накопитель).Тем не менее, хорошенько запутавшись в зеленой энергетике, Украина уже готовится поучаствовать в новом европейском тренде — энергетике водородной. Тем более что в рамках стратегии ЕС на Украине может быть поставлено до десяти гигаватт электролизеров для производства водорода.Но проблема видна невооруженным взглядом. Зеленый (вырабатываемый электролизом воды из энергии ВИЭ) водород и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> дорог, а если стоимость возобновляемой электроэнергии в два-три раза больше, чем в Европе, то цена будет неподъемной.Мы уже <a href="https://ria.ru/20200717/1574434022.html">обсуждали</a> возможность решения — использование дешевой (и вполне зеленой в контексте выбросов углекислого газа) атомной энергии или энергии ГЭС. В этом направлении события, похоже, и развиваются.В августе компания с говорящим названием "H2" заключила предварительные договоренности о строительстве дата-центра с "<a href="http://ria.ru/organization_NAEHK_EHnergoatom/" target="_blank" data-auto="true">Энергоатомом</a>" и производства электролизного водорода с "Укргидроэнерго". Пока это меморандумы (правда, подписанные в присутствии президента Украины), которые уже успели <a href="https://www.epravda.com.ua/">получить</a> порцию критики и на самой Украине: неизвестная компания с формальным уставным капиталом готовит такие масштабные договоры на миллиард долларов.Но если такой подход будет реализовываться, это означает, что наиболее дешевая энергия АЭС и ГЭС частично уйдет с рынка, увеличив долю более дорогих источников топлива и все тех же СЭС и ВЭС.Кстати, по формальным признакам использование энергии АЭС на прочие нужды даже поможет нормализовать энергосистему. Украинские чиновники уже жаловались, что при росте доли ВИЭ им придется искусственно ограничивать выработку даже на АЭС. В таком случае система получит дополнительную гибкость — "лишняя" энергия АЭС будет уходить, к примеру, на производство водорода. Вот только заплатят за эту гибкость все потребители электроэнергии, где вклад СЭС и ВЭС только увеличится.Продолжаем следить за развитием событий. Украинский сюжет до некоторой степени актуален и для России. У нашей страны, конечно, более гибкая энергосистема, плюс помогает то, что доля ВИЭ невелика. Тем не менее и в нашей стране уже зафиксированы единичные случаи вынужденного ограничения выработки на СЭС и ВЭС, в связи с чем регуляторами <a href="https://www.kommersant.ru/">рассматривается</a> возможность ограничения строительства новой зеленой генерации в южных регионах, где уже к 2024 году доля ВИЭ в выработке достигнет восьми процентов.Кроме того, и в России достаточно высокая (по сравнению с ЕС) стоимость финансирования. Критики уже не раз отмечали, что у нас ВЭС и СЭС развиваются слишком медленно. Что происходит, когда они развиваются слишком быстро, мы видим на примере Украины.
https://ria.ru/20170301/1488980914.html
https://ria.ru/20190522/1553923752.html
https://ria.ru/20190606/1555333954.html
https://ria.ru/20200214/1564685155.html
Клоуны...... За что бы не взялись, цирк получается.....
67
Никогда столько дорог в Крыму не строилось, как при Зеленском...
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украина
РИА Новости
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2020
Александр Собко
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Александр Собко
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
германия, европа, украина, авторы

Конец "украинского чуда": как так вышло

08:00 10.09.2020 (обновлено: 08:01 10.09.2020)
136842
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие ветровой электростанции в Карпатах
Открытие ветровой электростанции в Карпатах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят закон, согласно которому зеленый тариф выкупа электроэнергии у большинства недавно построенных солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15 и 7,5 процента соответственно. Но всех проблем это не решило, а отчасти добавило и новых. Предлагаем обсудить подробности.
Напомним, что возобновляемая энергетика на Украине в последние пару лет стала развиваться очень интенсивно, мощности ВИЭ выросли кратно, а сейчас их объем составляет уже около восьми гигаватт. Не последнюю роль в этом сыграл и высокий тариф выкупа зеленой энергии, привлекающий как зарубежных, так и внутренних инвесторов в этот сектор. Проблема, однако, в том, что в результате цена выкупа зеленой энергии оказывалась в два-три раза больше, чем в европейских странах. Здесь, правда, помимо завышенных тарифов, есть и объективная причина: стоимость капитала и заемных средств для Украины заметно выше, чем для стран ЕС. А на длинных дистанциях этот фактор сильно влияет на себестоимость. Но от этого не легче. И, кстати, если в той же Германии по факту именно население оплачивает дорогую зеленую энергию (тарифы для промышленности там намного ниже), то на Украине немецкие тарифы явно были бы неподъемны для населения, и это при более высокой себестоимости зеленой энергетики.
Зимний Киев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2017
1 марта 2017, 00:26
На Украине на четверть повышают тарифы на электроэнергию
Вроде бы все всем должно быть очевидно с самого начала. Но проблему поначалу предполагалось решать, смешивая дешевую энергию АЭС с дорогой возобновляемой энергией, — "а там разберемся". Разбираться же пришлось скоро. С ростом доли ВИЭ нагрузка на сектор все увеличивалась. По данным за май, на зеленую генерацию приходится восемь процентов вырабатываемой энергии, и при этом — 26 процентов денег энергорынка. Одновременно на Украине прошла и реформа электроэнергетики, сейчас расчет с генераторами ВИЭ ведет так называемый гарантированный поставщик, который пока расплатился с владельцами зеленых станций всего на 28 процентов. И, кстати, еще один любопытный момент — за недоплаты по зеленому тарифу в новом законе теперь возложили ответственность непосредственно на бюджет, из которого могут быть целевые компенсации. Возможно, именно это решение стало компромиссным — на фоне того, что генераторы вообще не получали часть положенных выплат, теперь сделан компромисс: цена выкупа чуть уменьшена, но выплаты зато гарантированы.
И вот вроде какое-то решение найдено. Однако сложности сохраняются. Во-первых, снижение тарифов для действующих станций на семь-пятнадцать процентов, по большому счету, мало что меняет. Но даже это решение грозит исками со стороны инвесторов, особенно иностранных: ведь речь идет о смене правил игры задним числом. Одновременно перед регуляторами стоит новая задача. Если еще недавно все мечтали увеличивать и увеличивать мощности ВИЭ, то теперь нужно срочно максимально снизить число новых вводимых станций. Ведь желающих хорошо заработать очень много, предварительные договоренности заключены еще на десять гигаватт.
Причин тому как минимум две. Во-первых, чем больше новых станций, тем больше дополнительной ценовой нагрузки на энергорынок. Во-вторых, уже сейчас на определенных этапах возникает проблема избытка зеленой энергии, когда для сбалансированности энергосистемы приходится ограничивать прием зеленой энергии или отключать традиционные станции, работающие в базовом режиме.
Солнечные панели у четвертого блока АЭС в Чернобыле. 5 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.05.2019
22 мая 2019, 08:00
Украина переходит на энергию будущего. Это обходится ей в миллиарды
Чтобы минимизировать число новых вводов, для новых солнечных электростанций (в том числе строящихся), которые будут запущены в течение ближайших месяцев (точные даты зависят от мощности станций), тариф снижен сразу на 60 процентов! Впоследствии планируется переход к системе аукционов, где цена выкупа дополнительно будет ограничена сверху цифрой в девять евроцентов за киловатт-час (это в 1,6 раза меньше, чем нынешний тариф).
Фактически сейчас задача-минимум — ограничить число ВИЭ-электростанций, запущенных по старым правилам. Но и когда будут введены аукционы, останутся нерешенными проблемы балансировки: в стране не хватает гибких источников энергии (газовые ТЭС или гидроаккумулирующие электростанции, используемые как накопитель).
Тем не менее, хорошенько запутавшись в зеленой энергетике, Украина уже готовится поучаствовать в новом европейском тренде — энергетике водородной. Тем более что в рамках стратегии ЕС на Украине может быть поставлено до десяти гигаватт электролизеров для производства водорода.
Но проблема видна невооруженным взглядом. Зеленый (вырабатываемый электролизом воды из энергии ВИЭ) водород и в Европе дорог, а если стоимость возобновляемой электроэнергии в два-три раза больше, чем в Европе, то цена будет неподъемной.
Мы уже обсуждали возможность решения — использование дешевой (и вполне зеленой в контексте выбросов углекислого газа) атомной энергии или энергии ГЭС. В этом направлении события, похоже, и развиваются.
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
6 июня 2019, 16:42
Нацбанк Украины ожидает рост цен на электричество на 25%
В августе компания с говорящим названием "H2" заключила предварительные договоренности о строительстве дата-центра с "Энергоатомом" и производства электролизного водорода с "Укргидроэнерго". Пока это меморандумы (правда, подписанные в присутствии президента Украины), которые уже успели получить порцию критики и на самой Украине: неизвестная компания с формальным уставным капиталом готовит такие масштабные договоры на миллиард долларов.
Но если такой подход будет реализовываться, это означает, что наиболее дешевая энергия АЭС и ГЭС частично уйдет с рынка, увеличив долю более дорогих источников топлива и все тех же СЭС и ВЭС.
Кстати, по формальным признакам использование энергии АЭС на прочие нужды даже поможет нормализовать энергосистему. Украинские чиновники уже жаловались, что при росте доли ВИЭ им придется искусственно ограничивать выработку даже на АЭС. В таком случае система получит дополнительную гибкость — "лишняя" энергия АЭС будет уходить, к примеру, на производство водорода. Вот только заплатят за эту гибкость все потребители электроэнергии, где вклад СЭС и ВЭС только увеличится.
Продолжаем следить за развитием событий. Украинский сюжет до некоторой степени актуален и для России. У нашей страны, конечно, более гибкая энергосистема, плюс помогает то, что доля ВИЭ невелика. Тем не менее и в нашей стране уже зафиксированы единичные случаи вынужденного ограничения выработки на СЭС и ВЭС, в связи с чем регуляторами рассматривается возможность ограничения строительства новой зеленой генерации в южных регионах, где уже к 2024 году доля ВИЭ в выработке достигнет восьми процентов.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 07:10
Названа сумма поддержки "зеленой" энергетики в России
Кроме того, и в России достаточно высокая (по сравнению с ЕС) стоимость финансирования. Критики уже не раз отмечали, что у нас ВЭС и СЭС развиваются слишком медленно. Что происходит, когда они развиваются слишком быстро, мы видим на примере Украины.
39293267731
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ГерманияЕвропаУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Клоуны...... За что бы не взялись, цирк получается.....
10 сентября, 10:03
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
6321010
Никогда столько дорог в Крыму не строилось, как при Зеленском...
10 сентября, 14:37
vvitusbering2000
6270010
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