https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033849.html
Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики
Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:40
2020-09-10T13:40
2020-09-10T14:09
коронавирус в россии
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе совещания по экономическим вопросам."Всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - сказал он.
Агент Госдепа
В интернете есть видео как он призывает это сделать каждый год, начиная с 2000 го
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Глас вопиющего в пустыне. Не пора ли уже что то реально делать, а не призывать непонятно кого)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, владимир путин, экономика