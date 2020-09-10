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https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033849.html
Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики
Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:40
2020-09-10T14:09
коронавирус в россии
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе совещания по экономическим вопросам."Всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - сказал он.
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Глас вопиющего в пустыне. Не пора ли уже что то реально делать, а не призывать непонятно кого)
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россия
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коронавирус в россии, россия, владимир путин, экономика

Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

13:40 10.09.2020 (обновлено: 14:09 10.09.2020)
1198
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - сказал он.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
401420315
Обсудить 7
Коронавирус в РоссииРоссияВладимир ПутинЭкономика
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10 сентября, 13:41
Агент ГосдепаАгент Госдепа
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Глас вопиющего в пустыне. Не пора ли уже что то реально делать, а не призывать непонятно кого)
10 сентября, 13:44
ААнтивирус
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