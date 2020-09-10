https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033849.html

Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:40

2020-09-10T13:40

2020-09-10T14:09

коронавирус в россии

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Меры, принимаемые сейчас для восстановления экономики, должны стать основой ее структурных изменений, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе совещания по экономическим вопросам."Всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - сказал он.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, владимир путин, экономика