Путин оценил темпы восстановления деловой активности в России

"Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется широким фронтом во всех отраслях. Мы с вами подробно обсуждали эту тему на подобной сегодняшней встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки, прогнозы стали более позитивными и более точными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.