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Путин оценил темпы восстановления деловой активности в России
Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:35
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владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
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владимир путин, экономика

Путин оценил темпы восстановления деловой активности в России

13:35 10.09.2020 (обновлено: 13:48 10.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется широким фронтом во всех отраслях. Мы с вами подробно обсуждали эту тему на подобной сегодняшней встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки, прогнозы стали более позитивными и более точными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Владимир ПутинЭкономика
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