https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033346.html
Путин оценил темпы восстановления деловой активности в России
Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:35
2020-09-10T13:35
2020-09-10T13:48
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление деловой активности в России пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на устойчивые темпы роста, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика