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Максим Корольков: работы на "Усольехимпроме" не угрожают населению города
Специалисты Росатома приступили к работе в самых опасных точках на территории бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском, впереди большой объем задач, но уже... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:00
2020-09-10T11:00
максим корольков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
интервью
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<em>Специалисты Росатома приступили к работе в самых опасных точках на территории бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском, впереди большой объем задач, но уже сейчас можно говорить о прогнозируемых сроках их решения, сообщил первый заместитель генерального директора ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "<a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>") по реализации экологических проектов <a href="https://ria.ru/person_maksim-korolkov" target="_blank">Максим Корольков</a>. </em><em>В интервью РИА Новости Корольков рассказал, что уже сделано на территории предприятия, какие химические вещества специалисты госкорпорации обнаружили во вскрытых цистернах, почему нельзя ликвидировать цех ртутного электролиза прямо сейчас и каковы перспективы использования территории "Усольехимпрома". Беседовала Дарья Ураева.</em><strong>— Максим Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие работы на сегодняшний момент выполняют специалисты Росатома на территории "Усольехимпрома"?</strong>— В июле 2020 года по поручению правительства РФ госкорпорация "Росатом" совместно с Минобороны и МЧС России провела серьезное обследование территории "Усольехимпрома". Конечно, были подтверждены все те опасения, которые высказывались до этого. Территория представляет серьезную экологическую опасность, требуется незамедлительное выполнение мероприятий по ее устранению. Были определены первоочередные мероприятия, которые надо выполнить здесь и сейчас. Это, конечно, обследование и перезатарка емкостей с отходами, которых на территории завода скопилось достаточно много и которые находятся в аварийном состоянии. Если сейчас не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ. Именно такие работы сейчас и проводятся. Работы мы проводим совместно с войсками радиационной, химической, биологической защиты, МЧС России. Единым исполнителем работ назначено предприятие "Федеральный экологический оператор".В настоящее время мы находимся на площадке, где собраны четыре емкости — большие железнодорожные цистерны, в которых находятся токсичные отходы производства. Эти емкости лежат заливными горловинами вниз, и необходимо их поставить в рабочее положение, чтобы можно было отобрать пробу, установить состав содержимого и подобрать соответствующее решение по безопасной перезатарке. На данный момент вскрыты две емкости, установлено, какие в них вещества, поставлено соответствующее специализированное оборудование по перезатарке этих веществ в безопасную тару.<strong>— Какие вещества были обнаружены во вскрытых цистернах?</strong>— В одной емкости отходы производства эпихлоргедрина, а во второй — исходное сырье для получения поликристаллического кремния.<strong>— Насколько эти вещества опасны?</strong>— Это вещества первого и второго класса опасности.<strong>— А сам процесс перезатарки этих емкостей опасен для специалистов?</strong>— Предусмотрено несколько уровней защиты, все сотрудники работают в специализированных средствах защиты. Также предусмотрено несколько эшелонов погашения возможных выбросов специальными рецептурами. Все сотрудники обучены, имеют опыт выполнения таких работ.<strong>— Есть какой-то риск для населения города при выполнении работ? </strong>— Для населения процесс безопасен. У нас стоит несколько рубежей непрерывного контроля воздуха. Когда мы вскрыли первые две емкости, превышения уровня загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было.<strong>— Сколько еще таких цистерн осталось?</strong>— Всего 16 больших емкостей, которые требуют незамедлительной перезатарки. Две мы уже вскрыли, сейчас работаем над еще одной, и остается еще 13.<strong>— Какие еще работы специалисты Росатома выполняют на территории "Усольехимпрома"?</strong>— Росатом в настоящее время работает еще по нескольким направлениям. Во-первых, над подготовкой к ликвидации цеха ртутного электролиза. Мы приступим к ликвидации, как только снизится температура окружающей среды, это очень важно, чтобы ртуть не попала в воздух.<strong>— Какая температура необходима, чтобы можно было приступить к этой работе?</strong>— Среднесуточная температура +10 градусов, чтобы начать работу. Мы готовы незамедлительно приступить к работам, как только температура позволит.Кроме того, еще одной важной задачей является ликвидация двух скважин глубинного захоронения отходов, такую работу мы разворачиваем уже в ближайшее время. Работа очень сложная, высокотехнологичная. По этому направлению мы работаем со специализированными организациями Иркутской области, которые обладают необходимыми компетенциями для работы со скважинами.<strong>— Есть ли риск выбросов опасных веществ при выполнении работ? Стоит ли жителям города опасаться этого?</strong>— Мы на высоком уровне обеспечиваем защиту как работающего персонала, так и населения города. На каждой стадии существует несколько рубежей защиты для предотвращения выброса опасных веществ. В непрерывном режиме процесс контролируется специалистами Росприроднадзора, МЧС и Роспотребнадзора.<strong>— Сколько времени потребуется, чтобы полностью завершить работы на территории предприятия?</strong>— Масштаб работ очень серьезный. В настоящее время перед нами стоит задача разработать комплексный проект по приведению всей площадки "Усольехимпрома" и прилегающей к нему территории в безопасное состояние. До 2024 года, я думаю, вполне по силам такую задачу решить.<strong>— Вся ли территория предприятия заражена опасными веществами?</strong>— В той или иной степени. Но есть источники опасности, которые необходимо локализовать в первую очередь, я уже сказал о них выше.<strong>— А в каком состоянии находится почва?</strong>— Почва будет подвергаться рекультивации.<strong>— На какую глубину проникли опасные вещества?</strong>— Там, где расположены основные источники опасности, например ртутный цех, почва заражена до 10 метров в глубину.<strong>— Грунтовые воды тоже подверглись заражению?</strong>— Контроль скважин показывает, что загрязнение грунтовых вод еще не произошло, поэтому мы сейчас проводим необходимые мероприятия в экстренном порядке, чтобы этого не допустить.<strong>— При работах в особо опасных точках есть ли риск, что химические вещества проникнут глубже в почву и попадут в грунтовые воды? </strong>— Конечно, нет. У нас уже проведена инженерная подготовка площадок для проведения таких работ, что в том числе исключает распространение веществ и их попадание в грунтовые воды.<strong>— Какие вы видите перспективы использования территории "Усольехимпрома" после выполнения всех работ и рекультивации почвы?</strong>— Мы считаем, что это прекрасная территория с точки зрения логистики, инфраструктуры, энергетики и, самое главное, человеческого капитала для развития будущих современных и безопасных промышленных предприятий, которые дадут рабочие места, подарят новую жизнь городу Усолье-Сибирское.<strong>— То есть через какое-то время на этой территории можно будет работать, не опасаясь за свое здоровье?</strong>— Да, это будет хорошая площадка для развития новых современных производств.<strong>— А как обстоит ситуация с близлежащими территориями с точки зрения заражения опасными веществами?</strong>— В настоящее время, кроме всего прочего, мы проводим комплексное обследование территорий как самого предприятия, так и окружающей его территории. Одна из наших задач — установить точные очаги возможных загрязнений территории вокруг "Усольехимпрома". Такую работу мы сейчас проводим.<strong>— Уже обнаружены такие очаги?</strong>— Да, это различные шламонакопители. Сейчас мы хотим выявить все источники опасности, чтобы оперативно их ликвидировать.
https://ria.ru/20200811/1575654040.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vodukh-1576315347.html
https://ria.ru/20200807/1575475010.html
https://ria.ru/20200807/1575474114.html
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максим корольков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью

Максим Корольков: работы на "Усольехимпроме" не угрожают населению города

11:00 10.09.2020
3990
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Росатом"Первый заместитель генерального директора ФГУП "Федеральный экологический оператор" по реализации экологических проектов Максим Корольков
Первый заместитель генерального директора ФГУП Федеральный экологический оператор по реализации экологических проектов Максим Корольков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Росатом"
Специалисты Росатома приступили к работе в самых опасных точках на территории бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском, впереди большой объем задач, но уже сейчас можно говорить о прогнозируемых сроках их решения, сообщил первый заместитель генерального директора ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") по реализации экологических проектов Максим Корольков.
В интервью РИА Новости Корольков рассказал, что уже сделано на территории предприятия, какие химические вещества специалисты госкорпорации обнаружили во вскрытых цистернах, почему нельзя ликвидировать цех ртутного электролиза прямо сейчас и каковы перспективы использования территории "Усольехимпрома". Беседовала Дарья Ураева.
— Максим Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие работы на сегодняшний момент выполняют специалисты Росатома на территории "Усольехимпрома"?
— В июле 2020 года по поручению правительства РФ госкорпорация "Росатом" совместно с Минобороны и МЧС России провела серьезное обследование территории "Усольехимпрома". Конечно, были подтверждены все те опасения, которые высказывались до этого. Территория представляет серьезную экологическую опасность, требуется незамедлительное выполнение мероприятий по ее устранению. Были определены первоочередные мероприятия, которые надо выполнить здесь и сейчас. Это, конечно, обследование и перезатарка емкостей с отходами, которых на территории завода скопилось достаточно много и которые находятся в аварийном состоянии. Если сейчас не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ. Именно такие работы сейчас и проводятся. Работы мы проводим совместно с войсками радиационной, химической, биологической защиты, МЧС России. Единым исполнителем работ назначено предприятие "Федеральный экологический оператор".
Производственные корпуса бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 16:45Иркутская область
Рекультивация промплощадки "Усольехимпрома" пройдет в рамках нацпроекта
В настоящее время мы находимся на площадке, где собраны четыре емкости — большие железнодорожные цистерны, в которых находятся токсичные отходы производства. Эти емкости лежат заливными горловинами вниз, и необходимо их поставить в рабочее положение, чтобы можно было отобрать пробу, установить состав содержимого и подобрать соответствующее решение по безопасной перезатарке. На данный момент вскрыты две емкости, установлено, какие в них вещества, поставлено соответствующее специализированное оборудование по перезатарке этих веществ в безопасную тару.
— Какие вещества были обнаружены во вскрытых цистернах?
— В одной емкости отходы производства эпихлоргедрина, а во второй — исходное сырье для получения поликристаллического кремния.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпециалисты госкорпорации "Росатом" во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Специалисты госкорпорации Росатом во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия Усольехимпром в городе Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Специалисты госкорпорации "Росатом" во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
— Насколько эти вещества опасны?
— Это вещества первого и второго класса опасности.
— А сам процесс перезатарки этих емкостей опасен для специалистов?
— Предусмотрено несколько уровней защиты, все сотрудники работают в специализированных средствах защиты. Также предусмотрено несколько эшелонов погашения возможных выбросов специальными рецептурами. Все сотрудники обучены, имеют опыт выполнения таких работ.
— Есть какой-то риск для населения города при выполнении работ?
— Для населения процесс безопасен. У нас стоит несколько рубежей непрерывного контроля воздуха. Когда мы вскрыли первые две емкости, превышения уровня загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было.
Здания бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 09:34
Дышать нечем. Названы регионы РФ с самым загрязненным воздухом
— Сколько еще таких цистерн осталось?
— Всего 16 больших емкостей, которые требуют незамедлительной перезатарки. Две мы уже вскрыли, сейчас работаем над еще одной, и остается еще 13.
— Какие еще работы специалисты Росатома выполняют на территории "Усольехимпрома"?
— Росатом в настоящее время работает еще по нескольким направлениям. Во-первых, над подготовкой к ликвидации цеха ртутного электролиза. Мы приступим к ликвидации, как только снизится температура окружающей среды, это очень важно, чтобы ртуть не попала в воздух.
— Какая температура необходима, чтобы можно было приступить к этой работе?
— Среднесуточная температура +10 градусов, чтобы начать работу. Мы готовы незамедлительно приступить к работам, как только температура позволит.
Кроме того, еще одной важной задачей является ликвидация двух скважин глубинного захоронения отходов, такую работу мы разворачиваем уже в ближайшее время. Работа очень сложная, высокотехнологичная. По этому направлению мы работаем со специализированными организациями Иркутской области, которые обладают необходимыми компетенциями для работы со скважинами.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сводного отряда Министерства обороны РФ проводит мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Военнослужащий сводного отряда Министерства обороны РФ проводит мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия Усольехимпром в городе Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащий сводного отряда Министерства обороны РФ проводит мониторинг химической обстановки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
— Есть ли риск выбросов опасных веществ при выполнении работ? Стоит ли жителям города опасаться этого?
— Мы на высоком уровне обеспечиваем защиту как работающего персонала, так и населения города. На каждой стадии существует несколько рубежей защиты для предотвращения выброса опасных веществ. В непрерывном режиме процесс контролируется специалистами Росприроднадзора, МЧС и Роспотребнадзора.
— Сколько времени потребуется, чтобы полностью завершить работы на территории предприятия?
— Масштаб работ очень серьезный. В настоящее время перед нами стоит задача разработать комплексный проект по приведению всей площадки "Усольехимпрома" и прилегающей к нему территории в безопасное состояние. До 2024 года, я думаю, вполне по силам такую задачу решить.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 09:13
Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория
— Вся ли территория предприятия заражена опасными веществами?
— В той или иной степени. Но есть источники опасности, которые необходимо локализовать в первую очередь, я уже сказал о них выше.
— А в каком состоянии находится почва?
— Почва будет подвергаться рекультивации.
— На какую глубину проникли опасные вещества?
— Там, где расположены основные источники опасности, например ртутный цех, почва заражена до 10 метров в глубину.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕмкость с токсичными отходами, подготовленная для перетаривания на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Емкость с токсичными отходами, подготовленная для перетаривания на территории бывшего предприятия Усольехимпром в городе Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Емкость с токсичными отходами, подготовленная для перетаривания на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
— Грунтовые воды тоже подверглись заражению?
— Контроль скважин показывает, что загрязнение грунтовых вод еще не произошло, поэтому мы сейчас проводим необходимые мероприятия в экстренном порядке, чтобы этого не допустить.
— При работах в особо опасных точках есть ли риск, что химические вещества проникнут глубже в почву и попадут в грунтовые воды?
— Конечно, нет. У нас уже проведена инженерная подготовка площадок для проведения таких работ, что в том числе исключает распространение веществ и их попадание в грунтовые воды.
— Какие вы видите перспективы использования территории "Усольехимпрома" после выполнения всех работ и рекультивации почвы?
— Мы считаем, что это прекрасная территория с точки зрения логистики, инфраструктуры, энергетики и, самое главное, человеческого капитала для развития будущих современных и безопасных промышленных предприятий, которые дадут рабочие места, подарят новую жизнь городу Усолье-Сибирское.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин во время интервью в своем рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 10:00
Максим Торопкин: в опасности не только Усолье-Сибирское, а все Приангарье
— То есть через какое-то время на этой территории можно будет работать, не опасаясь за свое здоровье?
— Да, это будет хорошая площадка для развития новых современных производств.
— А как обстоит ситуация с близлежащими территориями с точки зрения заражения опасными веществами?
— В настоящее время, кроме всего прочего, мы проводим комплексное обследование территорий как самого предприятия, так и окружающей его территории. Одна из наших задач — установить точные очаги возможных загрязнений территории вокруг "Усольехимпрома". Такую работу мы сейчас проводим.
— Уже обнаружены такие очаги?
— Да, это различные шламонакопители. Сейчас мы хотим выявить все источники опасности, чтобы оперативно их ликвидировать.
200023
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Максим КорольковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Интервью
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