https://ria.ru/20200910/egipet-1577018887.html
Эксперты назвали условия посещения россиянами курортов Египта
Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:07
2020-09-10T11:07
2020-09-10T11:07
туризм
туризм
южный синай (мухафаза)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
стамбул
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<strong>КАИР, 10 сен — РИА Новости.</strong> Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, заявил РИА Новости глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир.Россия в среду возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в столицу Египта.Ранее министр туризма Халед аль-Анани заявлял, что открытыми для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, в туротрасли Египта после открытия РФ рейсов в Каир, "рассчитывают и на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море".По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. "Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов", — рассказал он.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам. Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
южный синай (мухафаза)
шарм-эш-шейх
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, южный синай (мухафаза), новости - туризм, шарм-эш-шейх, стамбул
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, заявил РИА Новости глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир.
Россия в среду возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в столицу Египта.
Ранее министр туризма Халед аль-Анани заявлял, что открытыми для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.
"Нет никаких ограничений, как только отдыхающие прилетают в Каир со справкой с результатами ПЦР-теста, они могут беспрепятственно ехать из Каира в Хургаду и Шарм эш-Шейх", — сказал Шаир.
По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, в туротрасли Египта после открытия РФ рейсов в Каир, "рассчитывают и на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море".
По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. "Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов", — рассказал он.
Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.
Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.