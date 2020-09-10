https://ria.ru/20200910/egipet-1577018887.html

Эксперты назвали условия посещения россиянами курортов Египта

Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:07

2020-09-10T11:07

туризм

туризм

южный синай (мухафаза)

новости - туризм

шарм-эш-шейх

стамбул

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<strong>КАИР, 10 сен — РИА Новости.</strong> Прибывающие в аэропорт Каира российские туристы смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, заявил РИА Новости глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир.Россия в среду возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в столицу Египта.Ранее министр туризма Халед аль-Анани заявлял, что открытыми для иностранных туристов, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.По словам главы Палаты туркомпаний, являющегося также владельцем одной из крупнейших сетей отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, в туротрасли Египта после открытия РФ рейсов в Каир, "рассчитывают и на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море".По словам египетского эксперта в области туризма Мухаммеда Гамиля, в настоящий момент желающие отдохнуть в Египте россияне бронируют туры самостоятельно. "Летали российские путешественники в основном через Стамбул. Как правило, эти люди сами бронируют свои туры онлайн, из туроператоров пока мало кто работает на этом направлении. Таких гостей — около 20 процентов", — рассказал он.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.Анализ за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам. Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.

https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

южный синай (мухафаза)

шарм-эш-шейх

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, южный синай (мухафаза), новости - туризм, шарм-эш-шейх, стамбул