Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в интервью на YouTube-канале "Между нами" о сложных отношениях в семье. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:10
2020-09-10T11:11
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
анна мария ефремова
россия
шоу-бизнес
онк
михаил ефремов
youtube
земфира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1400x0_80_0_0_19a54677bbcfbdcf38b642d2c9ed40a5.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_anna-mariya-efremova/" target="_blank">Анна Мария</a> рассказала в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>-канале "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCqIC4QVoGGx7ddHKvFvPGcg/videos" target="_blank">Между нами</a>" о сложных отношениях в семье.Она призналась, что практически не помнит событий детства и теперь вместе с психотерапевтом пытается восстановить воспоминания о тех днях. По словам Анны Марии, мать неоднократно поднимала на нее руку, а кроме того — злоупотребляла алкоголем."Потом она самоизолировалась со мной", — сказала дочь актера. Как долго это происходило, она ответить не смогла: возможно, полгода или около полутора лет.Мать, по словам Анны Марии, все это время находилась в запое. Как призналась девушка, в детстве ее недокармливали, поэтому она такая худая. Она также рассказала, как мать в три часа ночи слушала <a href="http://ria.ru/person_Zemfira_Ramazanova/" target="_blank" data-auto="true">Земфиру</a>, хотя утром девочке надо было в школу.Девушка отметила, что у нее нет теплых дочерних чувств к матери. С отцом, по ее словам, отношения были хорошие: она призналась, что любит его как человека, но виделись они не очень часто. Говорила ли мать о том, что любит ее, девушка не помнит.По словам Анны Марии, у нее перед глазами было много персонажей из сериалов и кино, чтобы воспринимать их как образ отца. В пример она привела героя сериала "Сверхъестественное" Дина Винчестера — именно он и был для нее идеалом отца.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваНа этой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Авария произошла 8 июня: актер на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, через несколько часов он умер в больнице. Как установила экспертиза, во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков.Защита Ефремова оспорила решение суда. При этом сообщалось, что актер отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, но сам юрист заявил, что это не соответствует действительности.
https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html
https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html
И к чему эти рассказы? вся страна ей психоаналитик?
65
Заработать на интервью. Делать то она особо ничего не умеет. То она лесбиянка, то любит групповой секс то ещё какая нибудь фигня. Ей платят, она говорит. Безнравственная особа как папашка и остальные Ефремовы.
57
20
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:136:713:671_1400x0_80_0_0_e9f1888ad6485662210bb5bcfe222b56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), анна мария ефремова, россия, шоу-бизнес, онк, михаил ефремов, youtube, земфира, москва, общество

Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье

09:10 10.09.2020 (обновлено: 11:11 10.09.2020)
37835
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : @amefremova
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в интервью на YouTube-канале "Между нами" о сложных отношениях в семье.
Она призналась, что практически не помнит событий детства и теперь вместе с психотерапевтом пытается восстановить воспоминания о тех днях. По словам Анны Марии, мать неоднократно поднимала на нее руку, а кроме того — злоупотребляла алкоголем.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 20:35
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
"Потом она самоизолировалась со мной", — сказала дочь актера. Как долго это происходило, она ответить не смогла: возможно, полгода или около полутора лет.
Мать, по словам Анны Марии, все это время находилась в запое. Как призналась девушка, в детстве ее недокармливали, поэтому она такая худая. Она также рассказала, как мать в три часа ночи слушала Земфиру, хотя утром девочке надо было в школу.

"Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня", — пояснила Анна Мария.

Девушка отметила, что у нее нет теплых дочерних чувств к матери. С отцом, по ее словам, отношения были хорошие: она призналась, что любит его как человека, но виделись они не очень часто. Говорила ли мать о том, что любит ее, девушка не помнит.
По словам Анны Марии, у нее перед глазами было много персонажей из сериалов и кино, чтобы воспринимать их как образ отца. В пример она привела героя сериала "Сверхъестественное" Дина Винчестера — именно он и был для нее идеалом отца.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

На этой неделе Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Авария произошла 8 июня: актер на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов он умер в больнице. Как установила экспертиза, во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков.
Защита Ефремова оспорила решение суда. При этом сообщалось, что актер отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, но сам юрист заявил, что это не соответствует действительности.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 21:20
Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова
92412154889
Обсудить 20
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Анна Мария ЕфремоваРоссияШоу-бизнесОНКМихаил ЕфремовYouTubeЗемфираМоскваОбщество
Популярные комментарии
И к чему эти рассказы? вся страна ей психоаналитик?
10 сентября, 09:24
О Ольга Занкова
5210327
Заработать на интервью. Делать то она особо ничего не умеет. То она лесбиянка, то любит групповой секс то ещё какая нибудь фигня. Ей платят, она говорит. Безнравственная особа как папашка и остальные Ефремовы.
10 сентября, 09:39
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
5120004
Рекомендуем
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Дело — труба: поляки сделали Меркель странное предложение
Зубная щетка
Стоматолог рассказала, как удалить зубной налет в домашних условиях
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Школа №21 в Южно-Сахалинске
"Бьет с локтя". Их боятся все, а рычагов влияния практически не осталось
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на онлайн-конференции. 28 апреля 2020
Зачем нас призывают "устранить главный источник неравенства"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Россия разбогатела". Как менялось отношение Лукашенко к интеграции
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Стали известны кандидаты в адвокаты Ефремова
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния