https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html

Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в интервью на YouTube-канале "Между нами" о сложных отношениях в семье. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:10

2020-09-10T09:10

2020-09-10T11:11

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

анна мария ефремова

россия

шоу-бизнес

онк

михаил ефремов

youtube

земфира

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_anna-mariya-efremova/" target="_blank">Анна Мария</a> рассказала в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>-канале "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCqIC4QVoGGx7ddHKvFvPGcg/videos" target="_blank">Между нами</a>" о сложных отношениях в семье.Она призналась, что практически не помнит событий детства и теперь вместе с психотерапевтом пытается восстановить воспоминания о тех днях. По словам Анны Марии, мать неоднократно поднимала на нее руку, а кроме того — злоупотребляла алкоголем."Потом она самоизолировалась со мной", — сказала дочь актера. Как долго это происходило, она ответить не смогла: возможно, полгода или около полутора лет.Мать, по словам Анны Марии, все это время находилась в запое. Как призналась девушка, в детстве ее недокармливали, поэтому она такая худая. Она также рассказала, как мать в три часа ночи слушала <a href="http://ria.ru/person_Zemfira_Ramazanova/" target="_blank" data-auto="true">Земфиру</a>, хотя утром девочке надо было в школу.Девушка отметила, что у нее нет теплых дочерних чувств к матери. С отцом, по ее словам, отношения были хорошие: она призналась, что любит его как человека, но виделись они не очень часто. Говорила ли мать о том, что любит ее, девушка не помнит.По словам Анны Марии, у нее перед глазами было много персонажей из сериалов и кино, чтобы воспринимать их как образ отца. В пример она привела героя сериала "Сверхъестественное" Дина Винчестера — именно он и был для нее идеалом отца.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваНа этой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Авария произошла 8 июня: актер на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, через несколько часов он умер в больнице. Как установила экспертиза, во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков.Защита Ефремова оспорила решение суда. При этом сообщалось, что актер отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, но сам юрист заявил, что это не соответствует действительности.

https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html

https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html

Ольга Занкова И к чему эти рассказы? вся страна ей психоаналитик? 65

Егор Панкратов Заработать на интервью. Делать то она особо ничего не умеет. То она лесбиянка, то любит групповой секс то ещё какая нибудь фигня. Ей платят, она говорит. Безнравственная особа как папашка и остальные Ефремовы. 57

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), анна мария ефремова, россия, шоу-бизнес, онк, михаил ефремов, youtube, земфира, москва, общество