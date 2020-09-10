https://ria.ru/20200910/efremov-1577055501.html
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему артист Михаил Ефремов отказался от его услуг: якобы ему это насоветовали общественники, посулив "хорошую жизнь". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:48
2020-09-10T17:48
2020-09-10T17:54
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> объяснил, почему артист <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> отказался от его услуг: якобы ему это насоветовали общественники, посулив "хорошую жизнь".По его словам, через несколько часов после этого разговора правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили СМИ, что Ефремов ищет нового адвоката.При этом, заявил Пашаев, его договор с Ефремовым истек после приговора, но он считает необходимым "еще его обжаловать".По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html
Степан Краснов
Нагрел такого же негадяя как сам и чувствует себя хорошо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия