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https://ria.ru/20200910/efremov-1577055501.html
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему артист Михаил Ефремов отказался от его услуг: якобы ему это насоветовали общественники, посулив "хорошую жизнь". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:48
2020-09-10T17:54
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> объяснил, почему артист <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> отказался от его услуг: якобы ему это насоветовали общественники, посулив "хорошую жизнь".По его словам, через несколько часов после этого разговора правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили СМИ, что Ефремов ищет нового адвоката.При этом, заявил Пашаев, его договор с Ефремовым истек после приговора, но он считает необходимым "еще его обжаловать".По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html
Нагрел такого же негадяя как сам и чувствует себя хорошо.
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг

17:48 10.09.2020 (обновлено: 17:54 10.09.2020)
12958
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему артист Михаил Ефремов отказался от его услуг: якобы ему это насоветовали общественники, посулив "хорошую жизнь".

"Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь", - сказал адвокат в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, через несколько часов после этого разговора правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили СМИ, что Ефремов ищет нового адвоката.
При этом, заявил Пашаев, его договор с Ефремовым истек после приговора, но он считает необходимым "еще его обжаловать".
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 16:10
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7124111125
Обсудить 10
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Нагрел такого же негадяя как сам и чувствует себя хорошо.
10 сентября, 17:57
Степан КрасновСтепан Краснов
2310003
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