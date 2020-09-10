Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал по делу артиста Михаила Ефремова бесплатно. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:43
2020-09-10T17:54
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что работал по делу артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> бесплатно."Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", - сказал адвокат в эфире телеканала "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва 24</a>".Адвокат объяснил такое решение тем, что Ефремов сначала признавал вину. "Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры... Но потом я стал находить доказательства его невиновности", - пояснил Пашаев.Он также пожаловался, что многие за его спиной обсуждали его методы и давали советы. "Давали оценку за моей спиной. Когда начинали что-то предлагать, я говорил: давайте приезжайте, поговорим - и советчики удалялись", - отметил он. Пашаев добавил, что готов с любым говорить о "своей работе и знании юриспруденции".Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html
https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html
СМИ указывали сумму в 11 000 000! Ну если для Пашаева это бесплатно.....интересно а подоходный налог он с этой суммы зарлатит?
38
А сколько в карман нала положил?
29
17
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1055:791_1400x0_80_0_0_212fec952db5081269dc0bdcf4fa0e99.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

17:43 10.09.2020 (обновлено: 17:54 10.09.2020)
36231
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал по делу артиста Михаила Ефремова бесплатно.
"Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", - сказал адвокат в эфире телеканала "Москва 24".
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 16:10
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Адвокат объяснил такое решение тем, что Ефремов сначала признавал вину. "Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры... Но потом я стал находить доказательства его невиновности", - пояснил Пашаев.
Он также пожаловался, что многие за его спиной обсуждали его методы и давали советы. "Давали оценку за моей спиной. Когда начинали что-то предлагать, я говорил: давайте приезжайте, поговорим - и советчики удалялись", - отметил он. Пашаев добавил, что готов с любым говорить о "своей работе и знании юриспруденции".
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 20:35
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
814271242
Обсудить 17
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
СМИ указывали сумму в 11 000 000! Ну если для Пашаева это бесплатно.....интересно а подоходный налог он с этой суммы зарлатит?
10 сентября, 18:19
Ka TanaKa Tana
27101000
А сколько в карман нала положил?
10 сентября, 18:03
Arkadiy FradkinArkadiy Fradkin
2610011
Рекомендуем
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Пашаев уверен, что приговор Ефремову отменят
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против трех граждан России
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Труба газопровода на фасаде здания
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния