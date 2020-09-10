https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал по делу артиста Михаила Ефремова бесплатно. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:43

2020-09-10T17:43

2020-09-10T17:54

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что работал по делу артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> бесплатно."Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", - сказал адвокат в эфире телеканала "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва 24</a>".Адвокат объяснил такое решение тем, что Ефремов сначала признавал вину. "Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры... Но потом я стал находить доказательства его невиновности", - пояснил Пашаев.Он также пожаловался, что многие за его спиной обсуждали его методы и давали советы. "Давали оценку за моей спиной. Когда начинали что-то предлагать, я говорил: давайте приезжайте, поговорим - и советчики удалялись", - отметил он. Пашаев добавил, что готов с любым говорить о "своей работе и знании юриспруденции".Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html

https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html

Ka Tana СМИ указывали сумму в 11 000 000! Ну если для Пашаева это бесплатно.....интересно а подоходный налог он с этой суммы зарлатит? 38

Arkadiy Fradkin А сколько в карман нала положил? 29

17

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия