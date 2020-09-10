https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html

Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии

Продюсер и актер Марк Рудинштейн и актер Владимир Долинский оценили, какие перспективы ожидают актера Михаила Ефремова в тюрьме. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:10

2020-09-10T16:10

2020-09-10T16:37

владимир долинский

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

марк рудинштейн

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер и актер <a href="http://ria.ru/person_Mark_Rudinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Марк Рудинштейн</a> и актер <a href="http://ria.ru/person_vladimir-dolinskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долинский</a> оценили, какие перспективы ожидают актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в тюрьме.Отсидевший в тюрьме продюсер высказал мнение, что "годик в тюрьме" пойдет на пользу Ефремову, так как он будет меньше пить и "здоровье поправит". Кроме того, Рудинштейн считает, что актеру не будет страшно в тюрьме."Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи", — заявил он "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>".Актер Долинский, который также сидел в тюрьме, считает, что Ефремов недолго пробудет в колонии, так как апелляционная, а затем и конституционная инстанции "по чуть-чуть будут скидывать срок". Кроме того, театральная общественность также может ходатайствовать о досрочном освобождении артиста. Долинский отметил, что общий режим наиболее лояльный и терпимый. Однако об условиях в тюрьме сейчас он ничего не знает."Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток", — пояснил Долинский.Он рассказал, что в тюрьме была диетическая еда, благодаря которой он поправил свое здоровье. Так, его рацион состоял из каш, пюре, жидкого, но питательного супа и некрепкого чая с ложкой сахара.Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП с его участием произошло 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на Садовом кольце. Его автомобиль выехал на встречную полосу врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Он умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь.

https://ria.ru/20200910/advokat-1577032089.html

https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html

sainex "...полюбят и в тюрьме." - такая себе перспектива, не думаю, что ему хочется тюремной любви =) 28

Von Stirliz Зато после с какой правдой жизни он сможет играть в детективных сериалах! 11

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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