https://ria.ru/20200910/efremov-1577046565.html
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Продюсер и актер Марк Рудинштейн и актер Владимир Долинский оценили, какие перспективы ожидают актера Михаила Ефремова в тюрьме. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:10
2020-09-10T16:10
2020-09-10T16:37
владимир долинский
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
марк рудинштейн
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_0:23:1880:1080_1400x0_80_0_0_ee878372f3fc3180d3d04bff68bd0bd4.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер и актер <a href="http://ria.ru/person_Mark_Rudinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Марк Рудинштейн</a> и актер <a href="http://ria.ru/person_vladimir-dolinskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долинский</a> оценили, какие перспективы ожидают актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в тюрьме.Отсидевший в тюрьме продюсер высказал мнение, что "годик в тюрьме" пойдет на пользу Ефремову, так как он будет меньше пить и "здоровье поправит". Кроме того, Рудинштейн считает, что актеру не будет страшно в тюрьме."Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи", — заявил он "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>".Актер Долинский, который также сидел в тюрьме, считает, что Ефремов недолго пробудет в колонии, так как апелляционная, а затем и конституционная инстанции "по чуть-чуть будут скидывать срок". Кроме того, театральная общественность также может ходатайствовать о досрочном освобождении артиста. Долинский отметил, что общий режим наиболее лояльный и терпимый. Однако об условиях в тюрьме сейчас он ничего не знает."Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток", — пояснил Долинский.Он рассказал, что в тюрьме была диетическая еда, благодаря которой он поправил свое здоровье. Так, его рацион состоял из каш, пюре, жидкого, но питательного супа и некрепкого чая с ложкой сахара.Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП с его участием произошло 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на Садовом кольце. Его автомобиль выехал на встречную полосу врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Он умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь.
https://ria.ru/20200910/advokat-1577032089.html
https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html
sainex
"...полюбят и в тюрьме." - такая себе перспектива, не думаю, что ему хочется тюремной любви =)
28
Von Stirliz
Зато после с какой правдой жизни он сможет играть в детективных сериалах!
11
7
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_33:0:1473:1080_1400x0_80_0_0_2aedef72cf3492ecdae3ebe76cf6ba00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир долинский, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, марк рудинштейн, москва, происшествия
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Продюсер и актер Марк Рудинштейн
и актер Владимир Долинский
оценили, какие перспективы ожидают актера Михаила Ефремова
в тюрьме.
Отсидевший в тюрьме продюсер высказал мнение, что "годик в тюрьме" пойдет на пользу Ефремову, так как он будет меньше пить и "здоровье поправит". Кроме того, Рудинштейн считает, что актеру не будет страшно в тюрьме.
"Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи", — заявил он "Комсомольской правде
".
Актер Долинский, который также сидел в тюрьме, считает, что Ефремов недолго пробудет в колонии, так как апелляционная, а затем и конституционная инстанции "по чуть-чуть будут скидывать срок". Кроме того, театральная общественность также может ходатайствовать о досрочном освобождении артиста. Долинский отметил, что общий режим наиболее лояльный и терпимый. Однако об условиях в тюрьме сейчас он ничего не знает.
"Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток", — пояснил Долинский.
Он рассказал, что в тюрьме была диетическая еда, благодаря которой он поправил свое здоровье. Так, его рацион состоял из каш, пюре, жидкого, но питательного супа и некрепкого чая с ложкой сахара.
"Так что будешь худеньким, но сознательным!" — подытожил актер.
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП с его участием произошло 8 июня в центре Москвы
на Садовом кольце. Его автомобиль выехал на встречную полосу врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Он умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь.