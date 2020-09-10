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https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html
"Уничтожить пьяного водилу": Грымов объяснил действия Пашаева
Гибель семьи Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на работе адвоката по делу Михаила Ефремова. Такое мнение худрук театра "Модерн"... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T04:13
2020-09-10T04:13
дтп с участием михаила ефремова
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
юрий грымов
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Гибель семьи <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на работе адвоката по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Такое мнение худрук театра "Модерн" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Grymov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Грымов</a> высказал в колонке на сайте <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Режиссер отметил, что судебный процесс по делу артиста стал фарсом, и именно защитник Ефремова "превратил человеческую драму в клоунаду". Причинами подобного поведения адвоката, по словам Грымова, могут быть трагические события из его прошлого.Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. Режиссер указывает, что вся линия защиты стала "готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора"."Два-три года из объявленных восьми — это его прямая "заслуга", — заключил Грымов.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank">ОНК</a> сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577014188.html
https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html
Согласна с грымовым. Адвокат подло "аыспался" на Ефремова. Но почему он выбрал именно артиста, ведь полно других смертельных происшествий. Ему лично легче стало? Резонанс и результат гадкий, благодаря мстителю-адвокату.
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Не мне одной, оказывается, эта мысль пришла в голову. Вернадский прав.
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дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), юрий грымов, михаил ефремов, москва, происшествия

"Уничтожить пьяного водилу": Грымов объяснил действия Пашаева

04:13 10.09.2020
247633
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Гибель семьи Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на работе адвоката по делу Михаила Ефремова. Такое мнение худрук театра "Модерн" Юрий Грымов высказал в колонке на сайте mk.ru.
Режиссер отметил, что судебный процесс по делу артиста стал фарсом, и именно защитник Ефремова "превратил человеческую драму в клоунаду". Причинами подобного поведения адвоката, по словам Грымова, могут быть трагические события из его прошлого.
"Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких…" — заявил худрук "Модерна".
Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. Режиссер указывает, что вся линия защиты стала "готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора".
"Два-три года из объявленных восьми — это его прямая "заслуга", — заключил Грымов.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Ранее ОНК сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова
2677443151386
Обсудить 59
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЭльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Юрий ГрымовМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Согласна с грымовым. Адвокат подло "аыспался" на Ефремова. Но почему он выбрал именно артиста, ведь полно других смертельных происшествий. Ему лично легче стало? Резонанс и результат гадкий, благодаря мстителю-адвокату.
10 сентября, 05:06
Нас рать РатьНас рать Рать
24164288
Не мне одной, оказывается, эта мысль пришла в голову. Вернадский прав.
10 сентября, 04:33
Н Наталья Смирнова
57565126
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