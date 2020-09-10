https://ria.ru/20200910/efremov-1577013334.html

Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом

Адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T00:16

2020-09-10T00:16

2020-09-10T02:25

дтп с участием михаила ефремова

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

марина литвинович

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank">Марина Литвинович</a>.Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года."Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", — написала Литвинович в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich/posts/10158746561039675" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.Ранее ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html

https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html

Николай Негодник Да хватит уже. Я понимаю, что жизнь журналиста ужасна и т.д. Посадили его, успокойтесь 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), марина литвинович, москва, происшествия