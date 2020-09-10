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https://ria.ru/20200910/efremov-1577013334.html
Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
Адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T00:16
2020-09-10T02:25
дтп с участием михаила ефремова
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
марина литвинович
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank">Марина Литвинович</a>.Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года."Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", — написала Литвинович в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich/posts/10158746561039675" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.Ранее ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html
https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html
Да хватит уже. Я понимаю, что жизнь журналиста ужасна и т.д. Посадили его, успокойтесь
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дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), марина литвинович, москва, происшествия

Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом

00:16 10.09.2020 (обновлено: 02:25 10.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 20:35
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
"Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", — написала Литвинович в Facebook.
Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.
Ранее ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 21:20
Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
16754332
Обсудить 11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЭльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Марина ЛитвиновичМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да хватит уже. Я понимаю, что жизнь журналиста ужасна и т.д. Посадили его, успокойтесь
10 сентября, 00:32
Николай НегодникНиколай Негодник
1010002
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