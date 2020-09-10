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https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html
Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева "Дюна"
На YouTube разместили первый трейлер научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главную роль в ленте РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:44
2020-09-10T12:44
фильмы 2020
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
джош бролин
хавьер бардем
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили первый трейлер научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главную роль в ленте исполнил Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"). Действие происходит в далеком будущем, в котором человечество живет на разных планетах, а власть принадлежит межзвездной империи, которая постоянно борется за сохранение могущества. В центре событий окажется молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Шаламе). Он попытается противостоять своему отцу (Оскар Айзек), который владеет одной из самых ценных планет — Арракисом и империи в целом. Помимо Шаламе и Айзека в фильме также снялись: Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер.В российском прокате премьера "Дюны" запланирована на 17 декабря 2020 года.
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РИА Новости
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фильмы 2020, джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, джош бролин, хавьер бардем, youtube

Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева "Дюна"

12:44 10.09.2020
623
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На YouTube разместили первый трейлер научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главную роль в ленте исполнил Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").
Действие происходит в далеком будущем, в котором человечество живет на разных планетах, а власть принадлежит межзвездной империи, которая постоянно борется за сохранение могущества. В центре событий окажется молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Шаламе). Он попытается противостоять своему отцу (Оскар Айзек), который владеет одной из самых ценных планет — Арракисом и империи в целом.
Помимо Шаламе и Айзека в фильме также снялись: Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер.
В российском прокате премьера "Дюны" запланирована на 17 декабря 2020 года.
Кадр из фильма Дюна - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня, 03:23Культура
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
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Культурафильмы 2020Джейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыДжош БролинХавьер БардемYouTube
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