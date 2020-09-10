https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html

Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева "Дюна"

На YouTube разместили первый трейлер научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главную роль в ленте РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:44

2020-09-10T12:44

2020-09-10T12:44

фильмы 2020

джейсон момоа

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новости культуры

джош бролин

хавьер бардем

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили первый трейлер научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта. Главную роль в ленте исполнил Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"). Действие происходит в далеком будущем, в котором человечество живет на разных планетах, а власть принадлежит межзвездной империи, которая постоянно борется за сохранение могущества. В центре событий окажется молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Шаламе). Он попытается противостоять своему отцу (Оскар Айзек), который владеет одной из самых ценных планет — Арракисом и империи в целом. Помимо Шаламе и Айзека в фильме также снялись: Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер.В российском прокате премьера "Дюны" запланирована на 17 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20200607/1572544720.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, джош бролин, хавьер бардем, youtube