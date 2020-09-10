https://ria.ru/20200910/dtp-1577016601.html

В Москве на Третьем кольце столкнулись пять легковушек и грузовик

Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:24

2020-09-10T08:24

2020-09-10T08:24

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045311_0:93:2169:1313_1400x0_80_0_0_ab2b801a72b4b01622b9c892bad99fe0.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На улице Сущевский вал, 71 (внешняя сторона ТТК, средний ряд) столкнулись пять автомобилей и грузовик. Детали уточняются", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия