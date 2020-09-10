https://ria.ru/20200910/dtp-1577016601.html
В Москве на Третьем кольце столкнулись пять легковушек и грузовик
Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:24
2020-09-10T08:24
2020-09-10T08:24
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пять машин и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На улице Сущевский вал, 71 (внешняя сторона ТТК, средний ряд) столкнулись пять автомобилей и грузовик. Детали уточняются", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия