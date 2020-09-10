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Беременная женщина погибла в ДТП в Кемеровской области
Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, на месте погибла беременная женщина, еще три человека получили травмы, сообщил РИА... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T06:17
2020-09-10T06:17
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости.</strong> Два автомобиля столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецком районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>, на месте погибла беременная женщина, еще три человека получили травмы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик."Новокузнецкий район, деревня Смирновка, в 06.48 (02.48 мск) столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, из них беременная женщина 2000 года рождения умерла на месте ДТП. Одного пострадавшего спасатели вырезали из автомобиля", - сказал он.Собеседник агентства добавил, что трое пострадавших - мужчины 1998, 1999 и 1973 годов рождения - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
новокузнецкий район
кемеровская область
РИА Новости
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новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

Беременная женщина погибла в ДТП в Кемеровской области

06:17 10.09.2020
6181
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, на месте погибла беременная женщина, еще три человека получили травмы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
"Новокузнецкий район, деревня Смирновка, в 06.48 (02.48 мск) столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, из них беременная женщина 2000 года рождения умерла на месте ДТП. Одного пострадавшего спасатели вырезали из автомобиля", - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что трое пострадавших - мужчины 1998, 1999 и 1973 годов рождения - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
2001305
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Новокузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
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