https://ria.ru/20200910/drozdenko-1577057403.html

Губернатор Ленобласти представил законопроект о соцгарантиях населению

Законопроект, который введет неснижаемый "минимум" качества жизни в Ленинградской области, представил в четверг на VI региональном Форуме социальных работников... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:17

2020-09-10T18:17

2020-09-10T18:17

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости</strong>. Законопроект, который введет неснижаемый "минимум" качества жизни в Ленинградской области, представил в четверг на VI региональном Форуме социальных работников губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.Форум социальных работников проводится в Ленинградской области с 2015 года. VI Форум проходит на базе Детского оздоровительно-образовательного центра "Россонь" имени Ю.А. Шадрина в деревне Венекюля Кингисеппского района. Его участники обсуждают актуальные вопросы государственной политики в сфере социальной защиты населения. По словам Дрозденко, региональным властям предстоит сделать качественный рывок вперёд, разработав и приняв закон о социальных гарантиях.Глава региона также отметил, что одной из главных тем форума - реализация в Ленинградской области указа президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", поэтому важным показателем выполнения регионом национальных целей является поддержка многодетных и молодых семей. "Наша область молодая. Ежегодно прирост первоклассников в региональные школы составляет до двух тысяч детей. Для повышения рождаемости мы строим современные медицинские центры, ведём реконструкцию родильных отделений в районах. В новом законе о социальных гарантиях мы предусмотрели выплаты за рождение первого ребёнка в размере 126 тысяч рублей, гарантируем детям место в детском саду, либо компенсацию за непредоставление места, в том числе, компенсацию частному детскому саду в размере 18 тысяч рублей при условии снижения родительской платы, мы стремимся к односменному обучению в школах. Кроме того, мы предлагаем семьям с детьми льготную ипотеку", — поделился достижениями и планами в социальной сфере губернатор Ленобласти. Что касается вопроса эффективности поддержки регионального бизнеса, губернатор подчеркнул, что "самое главное — это дать возможность бизнесу зарабатывать". "Мы для этого много делаем. Ленинградская область одной из первых вышла на показатель 30% распределения госзаказа среди местных предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас мы хотим довести его до 50%. "Ноухау" Ленинградской области — это социальная ипотека для тех, кто строит социальные объекты", - пояснил Дрозденко. При обсуждении итогов борьбы с коронавирусной инфекцией он отметил, что в период пандемии региональным властям удалось выстроить свою политику разумных ограничений — продуктовые и промтоварные магазины не закрывались. Местами товарооборот вырос на 40%. А когда речь зашла о стандартах современного образования и активной цифровизации резюмировал, что новых технологий бояться не надо. Возвращаясь к законопроекту о социальных гарантиях, губернатор Ленобласти рассказал, что называет будущий закон "вилы в спину чиновнику", поскольку закон четко регламентирует стандарт качества жизни населения, вне зависимости от внешних обстоятельств. "Я уверен, что такой жесткий закон станет драйвером роста для всего региона", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20200908/vodoprovod-1576956358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко