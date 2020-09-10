https://ria.ru/20200910/dorogi-1577015209.html

Губернатор Приамурья поручил перераспределить средства дорожного фонда

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона так изменить распределение средств дорожного фонда,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T05:27

2020-09-10T05:27

2020-09-10T05:27

россия

василий орлов

амурская область

экономика

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона так изменить распределение средств дорожного фонда, чтобы в первую очередь средства шли на региональные и районные трассы, сообщает правительство Приамурья.Также для качественного содержания дорог в муниципалитетах <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> планируется предоставлять в районы дорожную технику, несколько единиц спецтехники по инициативе Орлова уже переданы на места. Также глава Приамурья поручил минсельхозу области рассмотреть возможность предоставления дорожной техники для крупных фермерских хозяйств."Агрокомпании, базирующиеся в селах, представляют собой единственный источник дохода для местных жителей, а руководители компаний зачастую помогают соцучреждениям и следят за сельскими дорогами. Возможно, стоит обеспечить такие социально ответственные компании дорожной техникой, которую они смогут использовать для содержания дорог в районах", - отметил Орлов.Объем дорожного фонда Амурской области в 2020 году - 13,2 миллиарда рублей, из них федеральные средства - 7,5 миллиарда рублей, 1,3 миллиарда - субсидия муниципалитетам на дорожную деятельность и еще 1,3 миллиарда - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации). Кроме того, 4,6 миллиарда рублей выделено на строительство моста через Зею."Планы будущей дорожно-ремонтной кампании на 2021 год должны разработать к 1 октября. В них будут учтены потребности муниципалитетов, исходя из увеличенных объемов финансирования", - уточняет правительство Амурской области.

https://ria.ru/20200724/1574837748.html

https://ria.ru/20200820/1575990039.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов, амурская область, экономика