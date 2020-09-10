Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/dorogi-1577015209.html
Губернатор Приамурья поручил перераспределить средства дорожного фонда
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона так изменить распределение средств дорожного фонда,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T05:27
2020-09-10T05:27
россия
василий орлов
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_57a985656eaf4052ad3f336b073ec5dd.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона так изменить распределение средств дорожного фонда, чтобы в первую очередь средства шли на региональные и районные трассы, сообщает правительство Приамурья.Также для качественного содержания дорог в муниципалитетах <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> планируется предоставлять в районы дорожную технику, несколько единиц спецтехники по инициативе Орлова уже переданы на места. Также глава Приамурья поручил минсельхозу области рассмотреть возможность предоставления дорожной техники для крупных фермерских хозяйств."Агрокомпании, базирующиеся в селах, представляют собой единственный источник дохода для местных жителей, а руководители компаний зачастую помогают соцучреждениям и следят за сельскими дорогами. Возможно, стоит обеспечить такие социально ответственные компании дорожной техникой, которую они смогут использовать для содержания дорог в районах", - отметил Орлов.Объем дорожного фонда Амурской области в 2020 году - 13,2 миллиарда рублей, из них федеральные средства - 7,5 миллиарда рублей, 1,3 миллиарда - субсидия муниципалитетам на дорожную деятельность и еще 1,3 миллиарда - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации). Кроме того, 4,6 миллиарда рублей выделено на строительство моста через Зею."Планы будущей дорожно-ремонтной кампании на 2021 год должны разработать к 1 октября. В них будут учтены потребности муниципалитетов, исходя из увеличенных объемов финансирования", - уточняет правительство Амурской области.
https://ria.ru/20200724/1574837748.html
https://ria.ru/20200820/1575990039.html
россия
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_9ad6be12430c567f5138f98cba458819.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов, амурская область, экономика

Губернатор Приамурья поручил перераспределить средства дорожного фонда

05:27 10.09.2020
171
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона так изменить распределение средств дорожного фонда, чтобы в первую очередь средства шли на региональные и районные трассы, сообщает правительство Приамурья.
"За последние несколько лет на ремонт дорог Благовещенска (областного центра) были направлены сотни миллионов рублей, при этом в муниципалитеты Приамурья - значительно меньшие суммы. Нужно изменить эту практику и перераспределить деньги между районами, при этом, если придется, уменьшить финансирование ремонта улиц Благовещенска", - цитирует правительство Орлова.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 09:29
В Благовещенске построят самый большой пешеходный фонтанный комплекс
Также для качественного содержания дорог в муниципалитетах Амурской области планируется предоставлять в районы дорожную технику, несколько единиц спецтехники по инициативе Орлова уже переданы на места. Также глава Приамурья поручил минсельхозу области рассмотреть возможность предоставления дорожной техники для крупных фермерских хозяйств.
"Агрокомпании, базирующиеся в селах, представляют собой единственный источник дохода для местных жителей, а руководители компаний зачастую помогают соцучреждениям и следят за сельскими дорогами. Возможно, стоит обеспечить такие социально ответственные компании дорожной техникой, которую они смогут использовать для содержания дорог в районах", - отметил Орлов.
Объем дорожного фонда Амурской области в 2020 году - 13,2 миллиарда рублей, из них федеральные средства - 7,5 миллиарда рублей, 1,3 миллиарда - субсидия муниципалитетам на дорожную деятельность и еще 1,3 миллиарда - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации). Кроме того, 4,6 миллиарда рублей выделено на строительство моста через Зею.
"Планы будущей дорожно-ремонтной кампании на 2021 год должны разработать к 1 октября. В них будут учтены потребности муниципалитетов, исходя из увеличенных объемов финансирования", - уточняет правительство Амурской области.
Представители федеральной и региональной власти в гостях у русской бразильянки Агрипины Ануфриев-Егорофф - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 08:00Хорошие новости
Русская бразильянка строит сыроварню в Амурской области
100000
Обсудить 0
РоссияВасилий ОрловАмурская областьЭкономика
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Мужчина работает на ноутбуке
Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Дело — труба: поляки сделали Меркель странное предложение
Офис Deutsche Bank
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС рассказала о плюсах "единого налогового платежа" для бизнеса
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Россия разбогатела". Как менялось отношение Лукашенко к интеграции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на онлайн-конференции. 28 апреля 2020
Зачем нас призывают "устранить главный источник неравенства"
Строительство на территории индустриального парка Достояние в Краснодарском крае
На Кубани готовность индустриального парка "Достояние"превышает 40%
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с оттоком населения из дальневосточных регионов
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
Труба газопровода на фасаде здания
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести маркировку алкоголя
Алексей Навальный
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния