https://ria.ru/20200910/donbass-1577062329.html

Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голубовское в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:02

2020-09-10T20:02

2020-09-10T20:02

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республике</a> поселка Голубовское в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в представительстве ЛНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> заявили, что украинские силовики два дня не открывали огонь по территории республики."Вооруженные формирования <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> продолжают нарушать дополнительные меры по усиления режима прекращения огня, а именно пункт "б" - запрет на применение огня, включая снайперский", - заявил представитель ведомства.По его словам, украинские силовики в 18.25 (совпадает с мск) открыли огонь из стрелкового оружия с направления подконтрольного <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> Новотошковского в направлении Голубовского. "Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Официальный представитель Народной милиции ЛНР <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> уточнил журналистам, что украинские военнослужащие стреляли по позициям ЛНР, чтобы спровоцировать ответный огонь. "Из-за отсутствия угрозы жизни нашим военнослужащим и мирным гражданам подразделения Народной милиции ответный огонь не открывали и строго соблюдали действующий бессрочный режим прекращения огня", - пояснил Осадчий.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200910/donbass-1577018822.html

https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html

https://ria.ru/20200906/donbass-1576841757.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире