https://ria.ru/20200910/donbass-1577055109.html
Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о важности соблюдения достигнутых договоренностей по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:42
2020-09-10T17:42
2020-09-10T22:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила в телефонном разговоре с президентом Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиром Зеленским</a> о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку."Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", — добавили в офисе президента.Со своей стороны, Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200909/donbass-1576992509.html
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html
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донбасс
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире
КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель
заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским
о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в Донбассе
, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения парижских договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку.
"Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", — добавили в офисе президента.
Со своей стороны, Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.