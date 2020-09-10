Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/donbass-1577055109.html
Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о важности соблюдения достигнутых договоренностей по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:42
2020-09-10T22:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569258836_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1ae29bbe1db6e3a99806640e3817247a.jpg
<strong>КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила в телефонном разговоре с президентом Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиром Зеленским</a> о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку."Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", — добавили в офисе президента.Со своей стороны, Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200909/donbass-1576992509.html
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html
4
донбасс
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569258836_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_76ec6a1b7268eaa658d023267d219750.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире

Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

17:42 10.09.2020 (обновлено: 22:48 10.09.2020)
1520
© AP Photo / Markus SchreiberВстреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения парижских договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку.
"Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", — добавили в офисе президента.
Со своей стороны, Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 15:51
В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 15:29
Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе
24400628
Обсудить 4
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Школьные канцелярские товары
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Сотрудник полиции
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Дело — труба: поляки сделали Меркель странное предложение
Пожар на территории порта в Бейруте
Крупный пожар в порту Бейрута
Актриса Дайана Ригг в сериале Игры престолов
Умерла звезда "Игры Престолов" Дайана Ригг
Москва.Backstage. Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка
"Москва.Backstage". Гори, гори ясно: как устроена городская подсветка
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния