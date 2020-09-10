https://ria.ru/20200910/donbass-1577055109.html

Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о важности соблюдения достигнутых договоренностей по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:42

2020-09-10T17:42

2020-09-10T22:48

ситуация в днр и лнр

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украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила в телефонном разговоре с президентом Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиром Зеленским</a> о важности соблюдения достигнутых договоренностей по соблюдению режима тишины в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.В ходе разговора украинский президент проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и поблагодарил ФРГ за поддержку."Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию в Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", — добавили в офисе президента.Со своей стороны, Меркель заверила Зеленского в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200909/donbass-1576992509.html

https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире