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https://ria.ru/20200910/donbass-1577042601.html
ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков
Представители Киева сорвали совместную инспекцию позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:04
2020-09-10T17:10
сцкк
луганская народная республика
борис грызлов
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ГОРЛОВКА (Донецкая область), 10 сен — РИА Новости.</strong> Представители Киева сорвали совместную инспекцию позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его словам, Киев в последний момент выдвинул новые требования для проведения инспекции, которые невозможно выполнить. "Так, руководитель <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР", — пояснил представитель самопровозглашенной республики.В МИД ДНР заявили, что это прямой срыв договоренности исключительно по вине Киева. "При этом истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна: украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций", — говорится в заявлении главы ведомства, полпреда ДНР в контактной группе Натальи Никоноровой.В офисе президента Украины, со своей стороны, утверждают, что проведение инспекции расположений украинских силовиков невозможно, потому что представители России, ДНР и ЛНР изменили свою позицию. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кравчук направил в ОБСЕ письмо с просьбой о проведении дополнительных консультаций по вопросу инспекции.Представители ДНР и ЛНР, а также украинских силовиков должны были провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе Шумов. Об этом стороны договорились по итогам заседания контактной группы по Донбассу. Офис президента Украины обещал, что Киев обеспечит вопросы логистики и гарантирует безопасность всем участникам инспекции.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200910/donbass-1577018822.html
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луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
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сцкк, луганская народная республика, борис грызлов, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков

15:04 10.09.2020 (обновлено: 17:10 10.09.2020)
4007
© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии
Военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Военнослужащие украинской армии. Архивное фото
ГОРЛОВКА (Донецкая область), 10 сен — РИА Новости. Представители Киева сорвали совместную инспекцию позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, Киев в последний момент выдвинул новые требования для проведения инспекции, которые невозможно выполнить.
"Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР", — пояснил представитель самопровозглашенной республики.
В МИД ДНР заявили, что это прямой срыв договоренности исключительно по вине Киева.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 09:42
Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе
"При этом истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна: украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций", — говорится в заявлении главы ведомства, полпреда ДНР в контактной группе Натальи Никоноровой.
В офисе президента Украины, со своей стороны, утверждают, что проведение инспекции расположений украинских силовиков невозможно, потому что представители России, ДНР и ЛНР изменили свою позицию. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кравчук направил в ОБСЕ письмо с просьбой о проведении дополнительных консультаций по вопросу инспекции.
Представители ДНР и ЛНР, а также украинских силовиков должны были провести совместную инспекцию в "серой зоне" в районе Шумов. Об этом стороны договорились по итогам заседания контактной группы по Донбассу. Офис президента Украины обещал, что Киев обеспечит вопросы логистики и гарантирует безопасность всем участникам инспекции.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
218025210
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаБорис ГрызловСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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