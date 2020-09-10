https://ria.ru/20200910/donbass-1577018822.html

Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе

Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня в Донбассе стала возможна после участия в заседании Трехсторонней контактной группы... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:42

2020-09-10T09:42

2020-09-10T11:17

ситуация в днр и лнр

донбасс

дмитрий козак

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня в Донбассе стала возможна после участия в заседании Трехсторонней контактной группы заместителя главы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Козака</a>, рассказал РИА Новости источник в российской делегации.Заседание состоялось накануне и было посвящено нарушениям дополнительных мер, согласованных 22 июля, со стороны украинских силовиков."Во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — отметил собеседник агентства.По его словам, итогом встречи стала договоренность о совместном расследовании представителями Киева и Донбасса (при участии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>) нарушений режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника. Приказ об открытии огня для разрушения этих укреплений отменили, в 14:00 представители обеих сторон должны приступить к расследованию.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение перемирия грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200909/donbass-1576992822.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий козак, украина, в мире