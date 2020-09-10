Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе
09:42 10.09.2020 (обновлено: 11:17 10.09.2020)
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня в Донбассе стала возможна после участия в заседании Трехсторонней контактной группы заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, рассказал РИА Новости источник в российской делегации.
Заседание состоялось накануне и было посвящено нарушениям дополнительных мер, согласованных 22 июля, со стороны украинских силовиков.
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"Во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — отметил собеседник агентства.
По его словам, итогом встречи стала договоренность о совместном расследовании представителями Киева и Донбасса (при участии ОБСЕ) нарушений режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника. Приказ об открытии огня для разрушения этих укреплений отменили, в 14:00 представители обеих сторон должны приступить к расследованию.
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Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение перемирия грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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