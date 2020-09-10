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https://ria.ru/20200910/dolina-1577022014.html
Владимир Путин поздравил Ларису Долину с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения, отметив, что она своим творчеством вписала яркие страницы в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:54
2020-09-10T10:54
культура
музыка
новости культуры
лариса долина
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения, отметив, что она своим творчеством вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность – заслуженная награда за ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию", - сказал Путин.Он также пожелал артистке здоровья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20200910/dolina-1576918296.html
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музыка, новости культуры, лариса долина, владимир путин

Владимир Путин поздравил Ларису Долину с днем рождения

10:54 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения, отметив, что она своим творчеством вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность – заслуженная награда за ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию", - сказал Путин.
Он также пожелал артистке здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 01:31
Биография Ларисы Долиной
33200314
КультураМузыкаНовости культурыЛариса ДолинаВладимир Путин
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