https://ria.ru/20200910/dolina-1577022014.html

Владимир Путин поздравил Ларису Долину с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения, отметив, что она своим творчеством вписала яркие страницы в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:54

2020-09-10T10:54

2020-09-10T10:54

культура

музыка

новости культуры

лариса долина

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения, отметив, что она своим творчеством вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность – заслуженная награда за ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию", - сказал Путин.Он также пожелал артистке здоровья, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20200910/dolina-1576918296.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, лариса долина, владимир путин